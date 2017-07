Merkel stehen schwierige Tage bevor

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel schraubte im Vorfeld des Treffens der grossen Industrie- und Schwellenländer die Erwartungen an eine gemeinsame Position beim Klimaschutz herunter. Hintergrund ist die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Befürchtet wird, dass eine Reihe von Schwellenländern dem Schritt folgen. Ob die Gipfelteilnehmer eine gemeinsame Haltung zum Klimaschutz für die Abschlusserklärung finden, ist unsicher.

Auch beim Thema Welthandel gilt Trump als der grosse Unsicherheitsfaktor. Er hat mehrfach mit Schutzzöllen und Abschottungsmassnahmen im Zuge seiner «Amerika zuerst»-Politik gedroht. Merkel widerstrebt diese «Alle gegen Alle»-Sichtweise: Sie setzt auf Kooperation und Handel aufgrund gemeinsamer Regeln im Gegensatz zu Protektionismus und einsamen Entscheidungen.

Migration als Chance sehen

Die Bundesregierung wünscht sich, dass auf dem Gipfel die Bereitschaft signalisiert wird, Fluchtursachen gemeinsam zu bekämpfen. Dazu gehört der Plan für eine engere Partnerschaft mit Afrika, um etwa Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung auf dem Kontinent zu fördern. Nicht allen G20-Staaten ist Afrika jedoch so nah wie den Europäern.

Deutschland würde in der Abschlusserklärung des Gipfels zudem gerne eine Formulierung sehen, die Migration auch als Chance beschreibt. Doch ob Merkels Unterhändlern dies gelingt, galt im Vorfeld als sehr unsicher.

Merkel trifft Trump und Erdogan

Einigkeit dürfte es darin geben, terroristische Bedrohungen wie die Jihadistenmiliz Islamischer Staat gemeinsam zu bekämpfen. Bei anderen Konflikten wie dem Krieg in Syrien sind die Interessen und die Rollen der am Tisch sitzenden Gipfelteilnehmer jedoch durchaus unterschiedlich. Das gilt auch für Nordkorea und die Raketen- und Atomwaffentests des abgeschotteten Landes. Die USA fühlen sich bedroht und werfen Nordkoreas Verbündetem China vor, zu wenig Druck auf die Regierung in Pyongyang zu machen.

Gipfeltreffen wie am Freitag und Samstag in Hamburg sind für die Staats- und Regierungschefs eine Gelegenheit für Gespräche am Rande. Merkel will neben Trump auch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen. Zudem soll es ein Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zur Ukraine-Krise geben. Mit Spannung erwartet wird zudem das erste Treffen zwischen Trump und Putin, das ebenfalls in Hamburg stattfinden soll.

«Welcome to Hell»

Wie alle derartigen Treffen ist auch der G20-Gipfel wegen seiner Kosten, der massiven Sicherheitsvorkehrungen und erwarteten Beschlüsse umstritten. In Hamburg werden knapp 20'000 Polizisten wohl Zehntausenden teils gewaltbereiten Demonstranten aus der linken Szene gegenüberstehen. Ausschreitungen werden befürchtet, eine Demonstrationen gegen die Politik der G20 hat das Motto «Welcome to Hell» (Willkommen in der Hölle). (chi/AFP)