Merkel mahnt Polen zur Demokratie

Schneefall und Kälte erwarteten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gestern Mittag bei der ­Ankunft in Warschau. Doch ihr zweiter Besuch bei der nationalkonservativen Regierung Polens sollte weniger kühl verlaufen als im August 2016, als Differenzen in der Flüchtlingspolitik offen zutage kamen. «Deutschland und Polen sind die beiden Länder, die grosse Bedeutung bei der Umgestaltung der EU haben», sagte Premierministerin Beata Szydlo bei der Pressekonferenz. Szydlo betonte Polens Willen, den nationalen Parlamenten in europäischen Entscheidungen eine grössere Mitbestimmung zu verschaffen. Dies sei die Schlussfolgerung der polnischen Regierung aus dem Brexit. Merkel jedoch warnte vor einer Veränderung der europäischen Verträge.

Keine Trump-Bewertung

Differenzen deuteten sich auch in der Energiepolitik an. Polen will die neue Erdgasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland nicht akzeptieren, die Kanzlerin ging auf dieses Thema nicht ein. Deutschland hält das Gasgeschäft für ein privatwirtschaftliches ohne Einwirkung Berlins. Merkels verwies darauf, dass «Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und freie Medien sehr wichtig für eine Gesellschaft» seien. Damit kritisierte sie indirekt die polnischen Eingriffe in das Verfassungsgericht und die öffentlich-rechtlichen Medien.

Eine direkte Bewertung von US-Präsident Donald Trump vermieden beide Politikerinnen trotz Nachfrage. Am Abend traf Merkel auf Jaroslaw Kaczynski, Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit (PIS). Kaczynskis Interesse gilt vor allem der Innenpolitik. Derzeit betreibt der 68-jährige eine Neuordnung des Staates. Er sagte im Vorfeld, die deutschen Medien würden Polen wie in der Weimarer Zeit attackieren, und Merkel trage hier eine Mitverantwortung. Zudem beschwerte sich Kaczynski über die deutsche Dominanz in der EU.

Partner anstelle Londons?

Doch die Regierung – und somit inoffiziell Kaczynski – lud die Kanzlerin ein. «Sie ist die beste Kandidatin für uns», kommentierte der PIS-Chef die kommenden Wahlen in Deutschland. Denn Polen braucht einen Verbündeten. Das anfangs hofierte Grossbritannien entzieht sich vermutlich durch einen harten Brexit der EU, der einst gefeierte Trump, ebenfalls ein Kämpfer gegen die liberalen Eliten, liess in der jüngsten Vergangenheit mehrmals Sympathien für den gefürchteten Putin durchschimmern. (Berner Zeitung)