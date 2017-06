Grossbritannien: Theresa Mays Minderheitsregierung steht

Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl hat sich die britische Premierministerin Theresa May auf ein Regierungsabkommen mit der nordirischen DUP geeinigt. Der Deal sei bereits unterzeichnet worden, sagte ein Sprecher Mays am Montag der Nachrichtenagentur AFP. May ist nach den Verlusten ihrer Tories bei der Parlamentswahl auf die Unterstützung der erzkonservativen Regionalpartei DUP angewiesen.

Update folgt... (mch/afp)