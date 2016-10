May will Brexit bis März einleiten

Grossbritannien wird Anfang 2019 die Europäische Union verlassen. «Bis Ende März nächsten Jahres» werde sie Artikel 50 des Lissabon-Vertrags in Kraft setzen, der den Austritt binnen zwei Jahren in Gang setzt, sagte Premierministerin Theresa May gestern in Birmingham.

Im Frühjahr soll dann das Londoner Parlament jene Gesetze widerrufen, die 1972 den Weg der Insel in die damalige EWG ebneten. Den Delegierten des Jahrestreffens ihrer konservativen Partei rief die Regierungschefin zu: «Das Land hat für den Austritt gestimmt. Wir werden ein völlig unabhängiges, souveränes Land sein.»

Formel als Kompromiss

May stand in den vergangenen Wochen unter zunehmendem Druck, ihren Slogan «Brexit bedeutet Brexit» mit Details und einem Zeitplan zu unterfüttern. Die jetzt gefundene Formel stellt einen Kompromiss dar zwischen den EU-Feinden im eigenen Kabinett, die einen möglichst raschen Austritt befürworten, und jenen, die das schwierige Unterfangen möglichst auf die lange Bank schieben wollten.

Mit der Verknüpfung zwischen den Austrittsverhandlungen und dem Parlamentsvotum setzt May zudem jene Mehrheit der Unterhausabgeordneten sowie ungewählten Lords unter Druck, die den Verbleib im Brüsseler Club wünschen. Deren Argumente, das Parlament müsse der Inkraftsetzung von Artikel 50 zustimmen, wischte die Premierministerin beiseite: «Diese Leute verteidigen nicht die Demokratie, sondern versuchen sie zu untergraben.»

May wiederholt Warnung

Mit ihrer zwanzigminütigen Ansprache zum Thema «Globales Britannien – Brexit zum Erfolg machen» wollte May gemäss ihren Worten «das Land auf dem Laufenden halten». Erneut wiederholte die Regierungschefin aber ihre Warnung, es könne über die Einzelheiten des Verhandlungsprozesses «keinen Dauerkommentar» geben. Nach der Chefin durften auch Austritts­minister David Davis sowie Aussenminister Boris Johnson das Hohelied des weiterhin weltoffenen Landes ausserhalb des Brüsseler Clubs singen.

Protest gegen Sparpolitik

In der warmen Oktobersonne vor dem Prachtbau des Birminghamer Rathauses skandierten gestern Mittag Hunderte von Demonstranten Slogans gegen die neue Premierministerin und die weiterhin geltende, wenn auch abgemilderte Sparpolitik ihrer Regierung.

Am Eingang des nahe gelegenen Kongresszentrums werden die Delegiertenpässe genau geprüft, alle Teilnehmer müssen sich Kontrollen wie am Flughafen unterziehen, genau beäugt von Polizisten mit Maschinenpistolen – ein klarer Kontrast zum Jahrestreffen der Labour-Party in Liverpool, wo vergangene Woche Sicherheit kleingeschrieben wurde.

Losung gegen die Angst

Der bis morgen dauernde Parteitag der Regierungspartei steht unter dem Motto «A country that works for everyone» – deutsch sinngemäss: «Ein Land für alle». Die verbal etwas sperrig anmutende Losung stammt aus Mays Antrittsrede vom Juli. Die dem ­liberalen Flügel der Partei zugerechnete Politikerin versucht damit der Entfremdung vieler Menschen vom politischen System, deren Ängsten vor Jobunsicherheit und massenhafter Einwanderung zu begegnen.

Zwar dankte zu Beginn des Parteitags Patrick McLoughlin, Generalsekretär im Kabinettsrang, dem Ex-Premierminister David Cameron. Von dessen Politik und dem harten Sparprogramm des Ex-Finanzministers George Osborne hat sich Mays Regierung aber deutlich distanziert. Am Wochenende hat Sozialminister Damian Green die härtesten Kürzungen für Behinderte annulliert. Cameron und sein engster Vertrauter bleiben dem Parteitag fern.