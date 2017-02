Macron fordert Le Pen heraus

Er ist jung, smart, dynamisch. «Und was für ein Lächeln!», findet Inès, eine junge Biotechnikerin aus Lyon, die am Samstag mit 16'000 Interessierten in den hiesigen Sportpalast gepilgert ist, um das Phänomen Macron live zu erleben.

Um sich in der Winterluft aufzuwärmen, skandieren sie «Macron président». Im Innern sagt Laurence Haïm, eine ehemalige USA-Korrespondentin des französischen Fernsehens, die Euphorie dieser Kampagne, die als Macron-Manie bezeichnet wird, erinnere sie an Barack Obamas Wahlkampf von 2006.

Gegen den Front National

Endlich tritt Macron in den dunklen Saal, ohne jeden Scheinwerferkegel. Der 39-jährige Charmeur will nicht Star sein, auch nicht Favorit – auf jeden Fall noch nicht jetzt. Die Präsidentschaftswahlen sind erst in drei Monaten, und Macron weiss, dass die Dinge fast zu gut laufen für ihn: Im Dezember hatte Hollande auf eine Wiederkandidatur verzichtet; bei den Primärwahlen der Sozialisten blieb sodann Ex-Premier Manuel Valls auf der Strecke; und jetzt erwischt es auch noch Fillon.

Wegen dessen Scheinjobaffäre liegt Macron in den Umfragen plötzlich vorn. Dabei hat er noch nicht einmal ein Programm vorzulegen. Aus diesem Grund bemüht sich der Ex-Investmentbanker mit dem sozialen Touch für einmal, konkret zu werden.

Er werde den Mindestlohnbezügern pro Monat 100 Euro zusprechen, kündigt er seinen Anhängern an. Eine linke Massnahme? Nein, Macron begründet die Lohnerhöhung mit einem rechten Argument: «Ich will, wie ihr alle, nicht mehr hören, dass es in Frankreich einträglicher sei, von der Sozialhilfe zu leben statt zu arbeiten.»

Der Kandidat kann aber auch austeilen. «Einige sprechen im Namen des Volkes», greift er den Front National an, der gestern ebenfalls in Lyon Marine Le Pen an einem Parteitag inthronisierte. «Aber es sind nur Bauchredner», fügt Macron nach einer Kunstpause an.

Eine neue alte Botschaft

An diesem Abend tritt er als Gegenprojekt zu Le Pen auf. Er ist der einzige der französischen Kandidaten, dem es gelingt, Europa und die Partnerschaft mit Deutschland applaudieren zu lassen.

«Europe, Europe!», skandiert der Saal. Seine Themen sind nicht Dekadenz, Hass oder Protektionismus, sondern Hoffnung, Öffnung, ja Liebe. Was bei jedem anderen Politiker peinlich klingen würde, lässt hier den Saal erschauern, wenn Macron mit seinen blauen Augen eindringlich ins Rund blickt und ausruft: «Ich liebe euch wahnsinnig!»

(Berner Zeitung)