Linke und Rechte nehmen Macron in die Zange

Die Franzosen beherrschen die Kunst, ihre Wahlresultate zu korrigieren. Im ersten Durchgang der Parlamentswahlen hatten sie La République en marche (LRM) von Präsident Emmanuel Macron einen Triumph verschafft, der bis zu 450 Abgeordnetenmandate erwarten liess. Im ­zweiten Wahlgang vom Sonntag bremsten die Wähler Macrons Marsch durch die Institutionen wieder ab: LRM erhält zusammen mit seinem Juniorpartner Modem 351 Sitze. Für die absolute Mehrheit in der 577-köpfigen Nationalversammlung reicht es allemal.

Politische Totalerneuerung

Das Parlament erhält damit ein neues Gesicht. Illustratives Beispiel ist der sehr unkonventionelle Mathematikstar Cédric Villani, der im Grossraum Paris gewählt wurde. Die Stierkämpferin Marie Sara verpasste die Wahl in der ­Camargue jedoch hauchdünn.

Frankreich hat sich auf einen Schlag politisch totalerneuert: 424 der 577 Abgeordneten ziehen neu in den mit rotem Plüsch ausstaffierten Palais Bourbon ein. Viele sind jung – das Durchschnittsalter sinkt auf einen Schlag um zehn auf 44 Jahre – und politisch unformatiert. Der Frauenanteil steigt von 155 auf 223 «députées».

Die Franzosen haben sich aber auch in einem zweiten Punkt korrigiert. Sie setzen der konsensuellen Mittepartei LRM zwei laute Gegenpole ins parlamentarische Nest: Die Front-National-Chefin Marine Le Pen und der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon schafften erstmals den Einzug in die Nationalversammlung.

Le Pens Partei hat zwar mit bloss 8 Sitzen nicht einmal Fraktionsstärke; durch die medialen Sprachrohre wird sich die unterlegene Präsidentschaftskandidatin aber sehr wohl bemerkbar machen. Mélenchons «unbeugsames Frankreich» (La France ­insoumise) kann mit 17 Abge­ordneten sogar ohne die halbwegs verbündeten Kommunisten eine Fraktion bilden. Der 65-jährige Tribun tönte gleich nach ­seiner Wahl: «Wir werden keinen Meter Boden aufgeben, ohne zu kämpfen.»

Gemünzt war das auf die geplante Arbeitsmarktreform, mit der Macron Entlassungen erleichtern und die Gewerkschaftsmacht einschränken will. LRM soll der Regierung noch vor den Sommerferien eine Vollmacht erteilen, die Liberalisierung per Dekret umgehend in Kraft zu setzen. Le Pen wie Mélenchon planen dagegen, wie sie sagen, den «sozialen Widerstand».

Ohne Kontrolle der Justiz

Mélenchon mobilisiert auch gegen die von Macron angekündigte Konsolidierung des Ausnahmerechts. Nach den Terroranschlägen von 2015 ausgerufen und bis heute in Kraft, soll das Notregime nach dem Willen des neuen Präsidenten im Herbst in ein normales Gesetz übergeführt werden. Polizeirazzien oder Hausarrest würden damit ohne richterliche Kontrolle möglich. Während Le Pen und Mélenchon gegen das neue Arbeitsgesetz am gleichen Strick ziehen, kämpft der unbeugsame Linkspopulist weitgehend allein gegen die Überführung des Ausnahmerechts in normales Recht.

Eine leichte Korrektur gegenüber dem ersten Wahlgang ist auch das Abschneiden der beiden Grossparteien: Die Konservativen halten den Schaden mit 131 Abgeordneten in Grenzen, während die 29 Sozialisten wenigstens die Fraktionsstärke wahren.

Ex-Premier Manuel Valls, der aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen werden soll, weil er sich der «präsidialen Mehrheit» Macrons angeschlossen hatte, wo er im besten Fall geduldet wird, wurde in der Pariser Vorstadt Evry knapp gewählt. Seine Gegnerin Farida Amrani von La France insoumise will aber Rekurs wegen Wahlbetrugs einlegen. Die Polizei musste die beiden Linkslager in Evry am Wahlabend trennen, um Handgreiflichkeiten zu vermeiden.

Der überaus gehässige Clash des Sozialliberalen Valls und der «Unbeugsamen» Amrani zeugt von der tiefen, mitten durch die Sozialistische Partei gehenden Spaltung der Linken. Parteichef Jean-Christophe Cambadélis musste noch am Sonntagabend den Hut nehmen.

Tief zerstritten

Macron wird in der Nationalversammlung keinen nennenswerten Widerstand von dieser Seite zu gewärtigen haben: Sozialisten und Konservative sind intern zu zerstritten, um eine wirkungsvolle Opposition aufzuziehen. Seine Hauptgegner in der neuen Legislaturperiode werden die Volkstribune Le Pen und Mélenchon sein.

Wer nach Macrons Präsidentenwahl bereits eine Ära der parteilos-rationellen Konsenspolitik kommen sah, muss seine Meinung ebenfalls korrigieren: Die politischen Leidenschaften sind in Frankreich bereits zurück – und mit ihnen die Populisten ­beider Seiten. (Berner Zeitung)