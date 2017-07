Kurz wird Alleinherrscher in der ÖVP

Nur 8 der 472 Delegierten konnten sich dem Hype entziehen. 98,7 Prozent der Delegierten kürten Sebastian Kurz am Samstag beim Linzer Parteitag zum 17. ÖVP-Vorsitzenden.

Dass sein Vorgänger Reinhold Mitterlehner im Jahr 2014 sogar mit 99,1 Prozent auf den Schild gehoben worden war, trübte die Freude nicht. Mitterlehner selbst erinnerte in seiner Abschiedsrede daran, dass viele derer, die heute Kurz zujubeln, vor knapp drei Jahren noch ihn als den Heilsbringer gefeiert hatten. Drei Jahre davor hatte Michael Spindel­egger vorübergehend diese Rolle eingenommen.

Vorerst aber schart sich die Partei geschlossen hinter dem Neuen und schluckt dabei manche Kröte.

Nicht einmal eine Gegenstimme gab es in der Abstimmung über die Statutenänderung, welche einer Übernahme der ÖVP durch die politische Ich-AG Sebastian Kurz gleichkommt: Der neue Chef erhält ein Durchgriffsrecht auf die Kandidaten­listen. Selbst die Landes- und Regionallisten müssen im Einvernehmen mit ihm erstellt werden, da Kurz ein Vetorecht gegen ihm nicht genehme Kandidaten hat.

Die Entscheidungskompetenz für die Bestellung des ÖVP-Regierungsteams liegt nun ebenso beim Bundesparteiobmann wie inhaltliche Vorgaben zur Positionierung der Volkspartei, die sich ab jetzt als «Bewegung» versteht.

Ihr Chef wird bei der vorgezogenen Nationalratswahl Mitte Oktober mit einer eigenen Liste («Liste Sebastian Kurz») kandidieren, die von der Volkspartei lediglich unterstützt wird und auch Nichtparteimitgliedern offensteht.

Nicht mehr schönreden

Und der Neue hat es den Alten in seiner Antrittsrede noch einmal so richtig gesagt. «Wenn ich mir die Situation in unserem Land so anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass es dringend notwendig ist, damit aufzuhören, die Dinge schönzureden», sagt der als 30-Jähriger schon auf sechs Jahre Regierungsverantwortung zurückblickende Aussenminister.

«Es reicht nicht, zu sagen, wir sind besser durch die Krise gekommen als andere, obwohl man von anderen überholt werde», wischt Kurz ein Mantra der Grossen Koalition vom Tisch.

Mittelmeerroute schliessen

Dass es nicht mehr ganz so rundläuft, hat auch etwas mit der dramatisch gestiegenen Zuwanderung zu tun. Und diese wiederum hat etwas mit dem Hype um Kurz zu tun. Denn der seit 2011 in der Bundesregierung für Integration zuständige Aussenminister hatte sich schon im Herbst 2015 dem anfänglichen Refugees-Wel­come-Jubel verschlossen und auf Probleme verwiesen.

«Es reicht nicht, die Willkommenskultur zu beschwören, ohne daran zu denken, wie das mit der Integration funktionieren soll», sagte Kurz auch beim Parteitag. Er wird nicht müde, sich als Organisator der Schliessung der Balkanroute zu preisen, der nun Gleiches für die Mittelmeerroute verlangt. Dieser klaren Positionierung verdankt Kurz nicht zuletzt seine ­hohe Popularität.

Umsetzung bleibt offen

Wer sich vom neuen starken Mann der ÖVP auch starke inhaltliche Ansagen erwartet hatte, wurde enttäuscht. Kurz meldet zwar den Anspruch an, «Österreich zurück an die Spitze» zu führen. Der Staat müsse wieder mehr Gestaltungsräume ermöglichen, «indem wir Steuern, Abgaben und Gebühren wieder senken». Doch wie er das umsetzen will, sollte er es ins Kanzleramt schaffen, bleibt offen. (Berner Zeitung)