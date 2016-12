Im vierten Anlauf könnte es klappen

«Ich fühle mich für dieses Amt zu jung.» Noch Ende Dezember 2015 hatte Norbert Hofer eine Kandidatur für die Nachfolge von Bundespräsident Heinz Fischer «dezidiert» ausgeschlossen. Wenig rund lief die Kandidatensuche nicht nur bei der FPÖ. So war ÖVP-Kan­didat Andreas Khol selbst für die eigene Partei nur zweite Wahl und wurde von seiner Partei erst auf den Schild gehoben, nachdem der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll überraschend auf eine Kandidatur verzichtet hatte.

Der 74-Jährige Obmann des schwarzen Seniorenbundes taugte so wenig für die Rolle als Zugpferd wie sein von der SPÖ auf­gestellter Konkurrent Rudolf Hundstorfer. Der schien seinen Job als Sozialminister nur ungern gegen diese Reise ins Ungewisse aufzugeben.

Etablierte Parteien abgestraft

Ein spannendes Rennen war dennoch garantiert. Denn schon im Januar förderten die Umfragen ein absolutes Novum in der österreichischen Nachkriegsgeschichte zu Tage: Khol und Hundstorfer lagen weit hinter Ex-Grünenchef Alexander Van der Bellen.

Sogar die Quereinsteigerin Irmgard Griss erhielt als ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes fast doppelt so viele Stimmen wie die Kandidaten der grossen Koalition. Noch spannender wurde es, als sich der 44-jährige FPÖ-Vizechef Hofer plötzlich doch alt genug für die Hofburg fühlte und zur Wahl antrat.

Am 24. April war das Debakel der Regierungsparteien perfekt: Khol und Hundstorfer wurden im ersten Wahlgang mit je 11 Prozent der Stimmen gedemütigt. Das rot-schwarze Duo lag damit noch hinter der Unabhängigen Irmgard Griss, die auf 18 Prozent kam. Van der Bellen schaffte es mit 21 Prozent auf Platz zwei ­hinter dem FPÖ-Kandidaten, der mit 35 Prozent ziemlich genau das Wählerpotenzial der Freiheitlichen ausschöpfte.

Am 22. Mai entschied der Grüne Alexander van der Bellen die Stichwahl nur ganz knapp mit 50,3 gegen 49,7 Prozent Stimmenanteil für sich. Der unterlegene FPÖ-Kandidat deutete jedoch schon am Wahlabend an, dass er sich nicht wirklich geschlagen geben würde: «Bei den Wahlkarten wird ja immer so ein wenig eigenartig ausgezählt», sagte Hofer kryptisch über mögliche Wahlmanipulationen.

Fehler bei der Auszählung

Die Verlierer machten ernst und fochten die Wahl an. Hauptsächlich ging es um Schlampereien bei der Auszählung der Briefwählerstimmen. 20 besonders krasse Fälle wurden durch die Justiz untersucht. In 14 haben sich die von der FPÖ monierten Mängel bestätigt. Obwohl in keinem Fall eine Manipulation des Ergebnisses nachgewiesen wurde, reichten dem Obersten Gericht die ­formalen Mängel für eine Aufhebung der Wahl.

Am 2. Oktober sollten die Österreicher noch einmal zwischen Hofer und Van der Bellen entscheiden. Doch auch dieser Wahlgang stand unter einem schlechten Stern. Weil sich bei den versandten Wahlkarten das Rücksendekuvert wegen einer man­gelhaften Klebefläche hätte öffnen und so das Wahlgeheimnis hätte verletzt werden können, blieb Innenminister Wolfgang Sobotka nichts anderes übrig, als den Urnengang abzublasen.

Nun soll es am kommenden Sonntag so weit sein. Im vierten Anlauf sollen 6,4 Millionen Österreicher der seit einem halben Jahr verwaisten Hofburg endlich einen neuen Hausherrn bescheren. Prognosen wagen die Meinungsforscher keine. In der letzten, bereits zehn Tage alten Umfrage lag Van der Bellen mit 51 zu 49 Prozent vor Hofer. Was angesichts der Schwankungsbreite von 3,1 Prozent wenig aussagekräftig ist. Zuvor lag Hofer in fünf Umfragen leicht vorn, aber ebenfalls im Bereich der statistischen Abweichung. (Berner Zeitung)