Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Helmut Kohl in einer bewegenden Trauerrede als grossen Brückenbauer zwischen Ländern und Menschen gewürdigt. «Er war ein den Menschen zugewandter Weltpolitiker», sagte Merkel.

Jetzt müssten die nächsten Generationen sein Vermächtnis bewahren. Das sei der engagierte, unermüdliche Einsatz für Frieden, Freiheit und Einheit, sagte die Kanzlerin am Samstag beim europäischen Trauerakt für den am 16. Juni gestorbenen Altkanzler am Samstag im EU-Parlament in Strassburg.

Merkel dankte Kohl auch ganz persönlich. «Lieber Bundeskanzler Helmut Kohl, dass ich hier stehe, daran haben Sie entscheidenden Anteil. Danke für die Chancen, die Sie mir gegeben haben. (...) Ich verneige mich vor Ihnen und Ihrem Angedenken in Dankbarkeit und Demut», sagte Merkel, die dabei ihren Blick auf den Sarg richtete und später Tränen in den Augen hatte.

«Er war ein Kämpfer für die Freiheit und die Demokratie und einer der Protagonisten der Wiedervereinigung unseres Kontinents. Stets und überall verteidigte er die Würde des Menschen gegen Mauern, gegen eiserne Vorhänge und gegen totalitäre Regime.»

«Eine Welt, in der niemand niemanden dominiert»

Der frühere US-Präsident Bill Clinton machte Kohl eine Liebeserklärung. Kohl habe in seiner politischen Zeit ganz grosse Fragen gestellt bekommen mit Verzweigungen in die Gegenwart, und wegen seiner Antworten seien die Vertreter so vieler Länder bei dem Trauerakt, sagte Clinton.

EU-Vertreter und Politiker nehmen Abschied von Helmut Kohl. Video: Tamedia/AP

«Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn sehr gemocht», sagte Clinton. Kohl habe eine Welt gewollt, in der Zusammenarbeit als besser gilt als der Konflikt. «Er wollte eine Welt schaffen, in der niemand niemanden dominiert.» Zum Schluss sagte Clinton: «Du hast das gut gemacht in deinem Leben. Und wir, die wir dabei sein durften, lieben dich dafür.»

EU-Ratspräsident Donald Tusk würdigte Kohl als Wegbereiter der europäischen Einigung im Westen und Osten des lange geteilten Kontinents. «Seine Vision ging weit über die deutschen Grenzen und die deutschen Interessen hinaus», sagte. Kohl habe in den 80er Jahren auch in Osteuropa wichtige Verbündete gefunden für seine Politik - Lech Walesa, Tadeusz Mazowiecki, Vaclav Havel und auch den polnischen Papst Johannes Paul II. Aus Warschau wiederum seien «die ersten Worte in Europa der Unterstützung für die Vereinigung Deutschlands» gekommen. So seien Grundsteine für das heutige Europa gelegt worden.

In diesem Zusammenhang verlangte der EU-Ratspräsident klare Botschaften der heutigen Politiker Europas: «Ein Ja für die Union, ein Ja für die Freiheit, ein Ja für die Menschenrechte», sagte Tusk.

Macron: «Kohl reichte uns die Hand»

Der französische Präsident Emmanuel Macron würdigte Kohl als grossen Freund Frankreichs. «Helmut Kohl reichte uns die Hand», sagte Macron. Er erinnerte an die Annäherung beider Länder in den 1980er Jahren und die Nähe Kohls zum damaligen französischen Präsidenten François Mitterrand.

«Für meine Generation ist Helmut Kohl schon Teil der europäischen Geschichte», sagte der 39-Jährige. Er bekräftigte in Strassburg auch erneut seinen Willen zur Zusammenarbeit mit Deutschland und mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Merkel erinnert an Ehefrau Hannelore

Merkel schilderte ihn als einen Mann der absoluten Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und unerschütterlichen Überzeugung. Und auch als einen Politiker, an dem sich viele Menschen gerieben haben und der Gegenargumente scharf abwehren konnte.

Sie erinnerte auch an Kohls erste Ehefrau Hannelore, die sich 2001 das Leben genommen hat. «Wir gedenken auch ihrer in Dankbarkeit.» Über Kohls Witwe Maike Kohl-Richter sagte Merkel, sie habe den Altkanzler «voller Hingebung und Liebe begleitet bis zuletzt». Ihr Mitgefühl gelte Maike Kohl-Richter und «allen, die in Helmut Kohls Familie um ihn trauen». Mit seinen Söhnen Peter und Walter hatte sich Kohl nicht mehr versöhnt.

«Eine Person der Zukunft»

Auch Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew erinnerte an die engen Beziehungen Kohls zu seinem Land. Für den Altkanzler sei Russland Bestandteil eines vereinten Europas gewesen, sagte Medwedew, der als Privatperson sprach.

«Für ihn war das ein Teil eines gemeinsamen Hauses, ohne Stacheldraht», sagte Medwedew laut Übersetzung aus dem Russischen. «Es war ein Traum von Frieden und Sicherheit für alle.» Kohl sei eine «Person der Zukunft» gewesen. «Er ist auch der Architekt der gegenwärtigen Welt», so Medwedew.

«Helmut Kohl verkörpert eine Epoche»: Angela Merkel würdigt Helmut Kohl. Video: Reuters (oli/sda)