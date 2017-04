Historischer Schritt zum Frieden im Baskenland

Es gibt in diesen unruhigen Zeiten auch gute Nachrichten von der Terrorfront: Eine davon ist, dass die baskische Terrororganisation ETA der Gewalt abgeschworen und ihre Waffen übergeben hat. Zwar hatten die Terroristen schon vor fünf Jahren einen Waffenstillstand verkündet, doch Spaniens Regierung hatte dem Frieden nie getraut. Nun, nach diesem historischen Schritt, dürfte es kein Zurück mehr geben.

Die Terrorgruppe, welche jahrzehntelang mit Gewalt ein von Spanien unabhängiges Baskenland durchsetzen wollte, hatte allerdings auch keine andere Wahl. Sie stand schon länger mit dem Rücken an der Wand. Der spanischen Polizei war es mit vielen Fahndungserfolgen gelungen, die gewalttätigen Separatisten in die Enge zu treiben. Zudem hatte auch in der baskischen ETA-Heimat der gesellschaftliche Druck auf die Bande zugenommen, die Waffen zu strecken.

Dies alles trug vermutlich dazu bei, dass die ETA sich nun entschloss, ihr Arsenal zu übergeben. Dies kommt einer Kapitulation gleich. Zweifellos ein Erfolg für Spaniens konservative Regierung, die sich stets geweigert hatte, der ETA Zugeständnisse zu machen. Getreu dem Prinzip, dass mit Terroristen nicht verhandelt wird.

Das Ende der ETA bedeutet aber nicht, dass damit auch alle Unabhängigkeits­rufe verklungen wären. Ganz im Gegenteil: Der Separatismus in der Baskenregion lebt auch ohne ETA fort. Im Bas­kenland gibt es – ähnlich wie in der ­nordost-spanischen Region Katalonien – schon länger eine gesellschaftliche wie auch eine politische Mehrheit, welche fürmehr Eigenständigkeit der Regioneintritt und auf ein Unabhängigkeits­referendum pocht. Ein wachsendesProblem, auf das die spanische Regierung bisher noch keine politische Antwortgefunden hat.

