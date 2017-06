Der deutsche Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Nach Angaben der «Bild»-Zeitung starb Kohl im Alter von 87 Jahren am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen. «Wir trauern», twitterten die Unionsparteien CDU und CSU.

Auch sein Anwalt Stephan Holthoff-Pförtner bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa Presse-Agentur am Freitag den Tod Helmut Kohls. Er starb gemäss den «Bild»-Angaben am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren.

Seit 2008 im Rollstuhl

Seit einem Sturz und Schädel-Hirn-Trauma 2008 war Kohl schwer krank und sass im Rollstuhl. 2015 hatte sich sein Zustand deutlich verschlechtert, nach monatelangem Klinikaufenthalt kam er aber wieder zu Kräften. Im April 2016 hatte er zuhause in Oggersheim Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen.

«Mein Leben war ein ereignisreiches Leben, mit vielen Höhen und sehr vielen Tiefen. Es war ein Leben, von dem ich sagen darf, es hat einen Sinn gehabt.» Helmut Kohl selbst sagte das an seinem 80. Geburtstag.

Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler. Er regierte Deutschland von 1982 bis 1998 – 16 Jahre, so lange wie bisher niemand vor und nach ihm. Er war Wegbereiter der Europäischen Union und einer gemeinsamen Währung.

Kanzler der Wiedervereinigung

Als sein grösster Erfolg gilt die deutsche Wiedervereinigung. Kohl erkannte nach der friedlichen Revolution in der DDR 1989, dass das Fenster für die deutsche Einheit nur kurz geöffnet sein würde. Unter Hochdruck handelte er mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Russlands, Grossbritanniens, Frankreichs sowie den Verantwortlichen der Europäischen Union die Modalitäten dafür aus.

Von 1969 bis 1976 war der geborene Ludwigshafener Ministerpräsident des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, von 1973 bis 1998 war er CDU-Bundesvorsitzender. Anfang der 90er Jahre war Kohl Ziehvater von Angela Merkel in Bundesregierung und Partei.

Verhältnis zu Merkel belastet

Nicht nur in der Regierung, auch in der Partei setzte Kohl Rekorde: 70 Jahre Parteimitglied, 25 Jahre Parteivorsitzender. Doch der Mythos Kohl verblasste durch die CDU-Spendenaffäre. Als Kohl sich weigerte, die Namen der Spender zu nennen, die ihm in den 1990er Jahren insgesamt nicht deklarierte 1,5 bis zwei Millionen Mark zusteckten, gab es einen Bruch zwischen ihm und der Partei. Im Januar 2000 sah er sich gezwungen, den Ehrenvorsitz der CDU abzugeben.

Wegen der Affäre forderte Angela Merkel Ende der 90er Jahre als damalige CDU-Generalsekretärin die Partei zur Loslösung vom Übervater auf. Ihr Verhältnis zu Kohl blieb bis zuletzt belastet.

Treibende Kraft der Einigung

Jahrelang wurde er gemieden, und nur langsam suchten wieder Parteigrössen und auch Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel wieder seinen Rat und Nähe. In dieser Zeit musste Kohl auch einen privaten Schicksalsschlag einstecken. Seine Frau Hannelore, die an einer unheilbaren Lichtallergie litt, nahm sich 2001 das Leben.

Zum 75. Geburtstag 2005, der mit einem Festakt im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit prominenten politischen Weggefährten aus dem In- und Ausland gefeiert wurde, war er wieder voll da. Uneingeschränkt wurden die grossen Verdienste Kohls als Kanzler der Einheit und treibende Kraft der europäischen Einigung gewürdigt. Dass sich selbst dann die ostdeutschen Länder entgegen seiner Aussage von 1990 noch nicht in blühende Landschaften verwandelt hatten, schrieb er einer globalen Fehleinschätzung über den wahren Zustand der DDR zu.

In der CDU schon als Schüler

Geboren wurde Helmut Kohl am 3. April 1930 als drittes Kind eines Finanzbeamten. Das Ende des Zweiten Weltkrieges, in dessen letzten Monaten sein Bruder Walter fiel, erlebte Kohl in einem Wehrertüchtigungslager bei Berchtesgaden. Schon als Schüler trat Kohl 1947 in die CDU ein.

Nach dem Abitur 1950 studierte er Geschichte, Jura und Staatswissenschaften. Ein Jahr nach seiner Promotion wechselte Kohl 1959 mit dem Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag voll in die Politik. In den Folgejahren arbeitet er sich zum Fraktions- und Landesvorsitzenden hoch. 1969 löste er Ministerpräsident Peter Altmeier ab. 1973 hatte Kohl dann den Sprung an die Spitze der Bundespartei geschafft. Bis zum Amt des Bundeskanzlers dauerte es dann noch einmal neun Jahre. 1998 musste die Regierung Kohl der ersten rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder weichen. Im Mai 2008 heiratete Kohl seine langjährige Lebensgefährtin Maike Richter. (oli/SDA/AFP)