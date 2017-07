Griechen schiessen auf türkisches Frachtschiff

Die griechische Küstenwache hat vor der Insel Rhodos Warnschüsse abgegeben und dabei ein türkisches Frachtschiff getroffen. Das Schiff «ACT» konnte trotz der Schüsse entkommen.

«Wir hatten Informationen, dass der Frachter Drogen transportierte», sagte eine Sprecherin der griechischen Küstenwache der Nachrichtenagentur dpa am Montag. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befand sich der verdächtige Frachter innerhalb der griechischen Hoheitsgewässer etwa drei Seemeilen vor den Insel Rhodos.

Zunächst seien Warnschüsse vor dem Bug abgefeuert worden. Als der Kapitän sich weigerte anzuhalten, wurde an Stellen auf das Schiff gefeuert, wo keine Menschenleben gefährden waren, hiess es aus Kreisen der Küstenwache in Piräus.

Türkische Küstenwache ausgerückt

Der türkische Sender NTV zeigte am Montag Bilder des Schiffes. Mehrere Kugeln seien eingeschlagen hiess es. Die türkische Küstenwache sei ausgerückt.

In der Region werden regelmässig Schiffe kontrolliert, die im Verdacht stehen, Flüchtlinge und irreguläre Migranten zu transportieren oder Drogen oder Zigaretten zu schmuggeln. Reaktionen auf politischer Ebene gab es zunächst nicht.

