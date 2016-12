François Hollande wird nicht für eine zweite Amtszeit antreten

Es war einer der raren Momente, in dem Hollande echte Gefühle zeigte: Feierlich bewegt, aber auch betreten und gehemmt verkündete der 62-jährige Sozialist den Entscheid, auf den Frankreich und vor allem die französische Linke seit Wochen gewartet hatten. «Ich habe beschlossen, nicht Kandidat zu sein», erklärte er nach einer zehnminütigen Aufwärmrede, in der er die Bilanz seiner eigenen Tätigkeit seit 2012 im Elysée-Palast zog.

Dem Terror getrotzt

Er habe die französische Wirtschaft wieder auf Touren gebracht – «zwar später, als ich ­angekündigt hatte, doch die Resultate sind da», meinte er mit Verweis auf die jüngste Abnahme der Arbeitslosenzahlen. Auch ­habe er den europäischen Ländern die «Austerität» erspart und Griechenland in der EU gehalten, fügte Hollande an, stolz, dass er im Namen Frankreichs der Terrorgefahr getrotzt habe.

All diese Worte mündeten in den Beschluss, nicht mehr zu kandidieren.Er habe nicht die ­nötige Unterstützung, begründete er den Schritt.

Der sehr kurzfristig anberaumte Auftritt erfolgte wenige Tage nach der diskussionslosen Nominierung des Konservativen François Fillon für die Präsidentenwahlen. Dies erhöhte den Druck auf Hollande, das Handtuch zu werfen mit dem Ziel, die Blockade der französischen Linken zu lösen. Der höchst unpopuläre Präsident galt als Hindernis für eine auch nur potenziell erfolgreiche sozialistische Kandidatur: Ihm selbst wurden keinerlei Wiederwahlchancen eingeräumt; zugleich behinderte er andere Kandidaturen.

Klägliche 7,5 Prozent

In Paris löste die Ankündigung Hollandes nur zum Teil Überraschung aus. Einzelne Kommentatoren waren überzeugt, dass der joviale, stets gut gelaunte und optimistische Präsident noch einmal antreten würde. Die letzten Umfragen sind aber geradezu verheerend ausgefallen. Seit der Primärwahl der Republikaner gelten Fillon und die Rechtsex­tremistin Marine Le Pen mit 29 und 23 Prozent als für die Stichwahl gesetzt; den Linkskandidaten Manuel Valls und Emmanuel Macron werden 14 oder 11 Prozent gutgeschrieben – immer noch mehr als Hollande, der sich mit kläglichen 7,5 Prozent abfinden musste.

Wer die französische Linke im nächsten April in die Präsidentschaftswahlen führen wird, ist offen. Hollandes ehemaliger Wirtschaftsminister Macron, der sich in der politischen Mitte situiert, hat seine unabhängige Kandidatur bereits erklärt. Auf der Linken tritt Jean-Luc Mélenchon an, der auch die Unterstützung der Kommunistischen Partei hat. Die grosse Frage, wer nun für die regierenden Sozialisten ins Rennen gehen soll, soll bei Primärwahlen im Januar geregelt werden. Am Donnerstag hat die Eingabefrist für die Kandidaturen begonnen; aber sowohl Macron wie Mélenchon haben bereits klargemacht, dass sie daran nicht teilnehmen werden. Sieben andere Kandidatennamen sind bereits bekannt; der ­bekannteste ist Arnaud Montebourg, seinerseits Ex-Wirtschaftsminister.

Macron schneidet gut ab

Allgemein wird damit gerechnet, dass Hollandes Premier Valls für die Sozialisten ins Rennen steigen wird. Valls’ Problem ist Macron: Die beiden stehen sich politisch sehr nahe und dürften sich im Wahlkampf beständig auf die Füsse treten. Alle Umfragen zeigen, dass keiner der beiden in die Stichwahl vordringen kann, wenn beide kandidieren.

In den nächsten Wochen wird Macron deshalb unter Druck geraten, an der Primärwahl der Sozialisten teilzunehmen. Zurzeit scheint ein Dreikampf Macron-Valls-Mélenchon auf der Linken wahrscheinlich. Andere Varianten sind denkbar. Der Verzicht Hollandes ermöglicht es den Linken aber, ihre Wahlkampagne zu planen. (Berner Zeitung)