Europol warnt vor neuen IS-Anschlägen in Europa

Die europäische Polizeibehörde Europol geht davon aus, dass Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat in Europa in naher Zukunft neue Anschläge planen. Wegen der Gebietsverluste der Extremisten in Syrien und im Irak steige die Gefahr in Westeuropa.

Nach Einschätzungen von Geheimdiensten könnten bereits mehrere Dutzend potenzielle IS-Terroristen in Europa sein, heisst es in einem Bericht des Europäischen Anti-Terrorismus Zentrums von Europol, der am Freitag in Den Haag veröffentlicht wurde.

Frankreich besonders gefährdet

«Weitere Anschläge in der EU, sowohl von Einzeltätern als auch Gruppen, werden wahrscheinlich in der nahen Zukunft stattfinden», heisst es in dem Bericht. Frankreich ist den Experten zufolge am meisten gefährdet. Aber auch Belgien, Deutschland, die Niederlande und Grossbritannien seien mögliche Ziele.

(mch/sda)