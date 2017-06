EU und London einig über Fahrplan für Brexit-Gespräche

Die EU und die britische Regierung haben sich auf Schwerpunkte und einen Fahrplan für die Brexit-Gespräche geeinigt.

Zunächst sollten die Rechte der durch den EU-Austritt betroffenen Bürger, die Finanzforderungen an Grossbritannien sowie andere «Trennungsfragen» verhandelt werden, sagte der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier heute nach der ersten Gesprächsrunde in Brüssel. Laut einer Erklärung der britischen Regierung sollen die Gespräche am 17. Juli fortgesetzt werden.

Johnson erwartet «glückliche Lösung»

In Luxemburg riefen mehrere EU-Aussenminister die beiden Parteien zur Eile auf. «Es ist jetzt ein Jahr, dass dieses Referendum stattgefunden hat», sagte Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn mit Blick auf die britische Abstimmung im Juni 2016. «Die Zeit läuft davon.» Und Österreichs Aussenminister Sebastian Kurz sagte, man dürfe diesen Zustand, der im Moment herrscht, nicht ewig in die Länge ziehen.

Der britische Aussenminister Boris Johnson sagte beim EU-Aussenministerrat, er erwarte «eine glückliche Lösung mit Gewinn und Ehre für beide Seiten». Der österreichische Aussenminister Sebastian Kurz erklärte, sollten die Verhandlungen ohne Erfolg bleiben, würden beide Seiten verlieren.

Premierministerin Theresa May hatte den Austrittsprozess am 29. März formell begonnen. Nach den EU-Statuten muss er innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen werden. May hatte sich für die Verhandlungen durch eine auf den 8. Juni vorgezogene Unterhauswahl ein stärkeres Mandat holen wollen. Stattdessen verloren ihre Konservativen ihre Mehrheit. (kaf/dapd/sda)