Die zwei Elefanten von Bukarest

Am 18. Januar nahm Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis erstmals überhaupt an einer Kabinettssitzung teil. Neben Regierungschef Sorin Grindeanu, der nervös mit seinem Kugelschreiber hantierte, sagte er in die Kamera: «Sie kennen die Geschichte vom Elefanten im Zimmer, den man nicht sieht. Es sind zwei Elefanten: die Verordnung zur Begnadigung und die Änderung des Strafrechts.» Mit seiner überraschenden Intervention konnte der Siebenbürger Sachse die vom Kabinett geplante Verabschiedung von zwei entsprechenden Eildekreten abwenden – vorerst. Letzte Woche hat die Regierung in einer Nacht- und-Nebel-Aktion den Amtsmissbrauch via Eildekret dennoch entkriminalisiert. Nach massiven Strassenprotesten hat sie das Dekret am Sonntag hastig wieder aufgehoben. Doch das bedeutet nicht, dass die Regierung aufgibt, man sucht nur elegantere Wege für das gleiche Ziel.

Was Rumänien derzeit erlebt, ist ein offener Machtkampf zwischen dem bürgerlich-konservativen Präsidenten und den postkommunistischen Sozialdemokraten (PSD), die die Wahlen im Dezember klar gewonnen haben und in Bukarest an die Macht zurückgekehrt sind. Ihr Parteichef Liviu Dragnea ist auf Bewährung zu einer Haftstrafe wegen Wahlmanipulation verurteilt. Daher kann er nicht Premier werden. Ausser «sein» Kabinett ändert die Gesetze. Bis es so weit ist, zieht Dragnea als Parlamentspräsident die Fäden.

Die Elefanten – die grossen Probleme, die zwar jeder sieht, über welche die Regierung aber partout nicht diskutieren will – sind auch mit dem Rückzieher der Regierung nicht aus der Welt geschafft. Für Dragnea ist es ein taktischer Rückzug, das Ziel bleibt ein Freipass für ihn und viele andere verurteilte oder angeklagte PSD-Exponenten. Die Proteste gegen die Regierung dauern deshalb an, das Misstrauen gegenüber der Politik ist zu gross. Die Botschaft der Demonstranten ist simpel: Die Regierung soll sich um die Probleme des Landes kümmern, nicht um die eigenen. Und die EU befürchtet, dass in Rumänien das ungarische oder polnische Modell Schule machen könnte.

Johannis will den Antikorruptionskurs nun durch ein Referendum bestätigen lassen und die Regierung so von ihrer «Kamikaze-Strategie» abbringen. Das ist riskant: Scheitert das Referendum am fehlenden Quorum, also an der vorgeschriebenen 30-Prozent-Hürde, wird es die Postkommunisten erst recht bestärken in ihrem Kreuzzug gegen die Anti-korruptionsbehörde. Unterstützt das Volk den Präsidenten, gibt es trotzdem keine Garantie dafür, dass die Regierung das inhaltlich auch umsetzen wird.

Der Philosoph Andrei Plesu, nach der Wende selbst Kultur- und Aussenminister, geht mit Dragneas Marionettenregierung hart ins Gericht: «Zum ersten Mal sind Regierungsmitglieder von ihrem Denken her Repetenten, sprachlich gesehen Halbanalphabeten und in ihrem Wesen niederträchtig.» Er verweist auf die hohe Zahl jener, die im Dezember «angewidert» von der Politik nicht zur Wahl gingen. Nur gut 3 Millionen Wähler von total 18 Millionen hätten die aktuelle Koalition gewählt. Daraus zieht Plesu den Schluss: «Im Namen von 18 Prozent der Bevölkerung darf man nicht autoritär regieren und dem ganzen Land grotesk auf die Nerven gehen.» Dragneas Postkommunisten sehen das natürlich ganz anders. Sie haben noch viele Giftpfeile im Köcher, zum Beispiel ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten.

(Berner Zeitung)