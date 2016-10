Die spanischen Sozialisten demontieren sich selbst

Als ob das seit neun Monaten regierungslose Spanien nicht schon genug Probleme hätte: Nun ist auch noch ein interner Kampf um die Macht bei der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) ausgebrochen, der wichtigsten Opposition im Land.

In Madrid versuchten Hunderte von Parteimitgliedern, ihren Generalsekretär Pedro Sánchez zu retten: Sie skandierten «Pedro, Pedro», reckten Plakate in die Höhe, auf denen die mächtigen parteiinternen Gegner als «Verräter» und «Schande» bezeichnet wurden, und sie sprachen von einem «Putsch».

Doch die Hilfsaktion auf der Strasse half nicht: Die Mehrheit der Parteibarone, genau 137, senkte drinnen, in der von der Polizei abgeriegelten Parteifestung, den Daumen und stürzte Sánchez; nur 107 Mitglieder des Parteivorstandes stellten sich hinter diesen. Er hatte vergeblich gefordert, die ihm zugeneigte Basis und nicht die Barone entscheiden zu lassen, zeigte sich aber als würdiger Verlierer: «Es war eine Ehre, den Sozialisten zu dienen.»

Sánchez war der erste PSOE-Generalsekretär, der vor zwei Jahren von der Basis in einer Urabstimmung gewählt worden war. Er versprach Erneuerung und einen progressiveren Kurs und setzte sich damit bei den Mitgliedern gegen die konservative Strömung durch. Dem Establishment gefiel das weniger: Es begann der Dauerkonflikt zwischen Sánchez und seiner stärksten Rivalin, Andalusiens Regionalparteichefin Susana Díaz, die dem 44-Jährigen seitdem Knüppel zwischen die Beine warf. Es ist kein Geheimnis, dass sie die Parteimacht übernehmen will.

In den letzten Tagen sah die andalusische Parteifürstin Susana Díaz ihre Chance gekommen: Die Sozialisten hatten eine Serie von Niederlagen eingefahren, zuletzt bei den Regionalwahlen in Galicien und im Baskenland. Zudem wuchs die öffentliche Kritik an Sánchez, weil er sich weigerte, Spaniens politische Blockade zu beenden und dem Konservativen Mariano Rajoy zu einer neuen Amtszeit als Regierungschef zu verhelfen. Spanien steuert darum schon wieder auf Neuwahlen zu – es wäre der dritte Wahlgang seit Dezember 2015, als Rajoy seine absolute Mehrheit verlor. Seitdem ist Spanien politisch gelähmt.

Ob der Sturz von «Pedro dem Hübschen», wie der smarte Wirtschafts­wissenschaftler auch gerufen wird, nun Bewegung in den politischen Stillstand Spaniens bringen und die Neuwahl abwenden wird, bleibt abzuwarten. Die sozialistischen Umstürzler, welche die Macht in der gespaltenen Partei übernommen haben, spielen mit dem Gedanken, Rajoy durch Stimmenthaltung im Parlament bei der Regierungsbildung behilflich zu sein und dafür politische Zusagen zu verlangen. Klare Aussagen dazu gibt es aber von der neuen provisorischen Sozialistenführung, die bis zu einem Parteitag die Geschäfte führen soll, noch nicht.

Auf einem anderen Blatt steht, ob Rajoy, der nur als provisorischer Ministerpräsident amtiert, für eine künftige Regierungsbildung und eine vierjährige Amtsperiode überhaupt noch die Abhängigkeit von den Sozialisten akzeptieren wird. Denn wenn es einen Gewinner der politischen Blockade Spaniens und der tiefen Sozialistenkrise gibt, dann ist es Mariano Rajoy. Der Konservative, dessen Karriere wegen zahlreicher Korruptionsskandale in seiner Umgebung schon beendet schien, kann sich ziemlich entspannt zurücklehnen: Er muss eigentlich nur abwarten, um seine Macht wieder zu festigen. Die Sozialisten stehen derweil nach ihrer Selbst­demontage an einem historischen Tiefpunkt.

(Berner Zeitung)