Deutschlands grosse Banken zittern

Am Montag die Deutsche Bank, gestern die Commerzbank – die Hiobsbotschaften für die beiden grössten deutschen Kreditinstitute reissen nicht ab. Die Anleger sind zutiefst verunsichert. An der Börse ging es für beide steil bergab. Die Deutsche Bank verlor innerhalb von zwei Tagen über 8 Prozent an Wert, bei der Commerzbank waren es mehr als 6 Prozent.

Acht Jahre ist es her, da erklärte der Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, er würde sich schämen, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Finanzkrise erschütterte gerade die Branche. Anders als die Deutsche Bank musste die Commerzbank vom Staat gerettet werden. Mit 25 Prozent stieg der Staat ein, heute sind es noch 15,6 Prozent.

Die Grossspurigkeit Ackermanns kam bei der Bundesregierung nicht gut an. Nun holt der Crash des US-Hypothekenmarktes, damals Auslöser der Krise, die Deutsche Bank mit voller Wucht ein. Für da­malige Verfehlungen fordert die US-Justiz nun von ihr 14 Milliarden Dollar (13,6 Milliarden Franken). Die Bank hat nur gut 5 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten zurückgelegt.

Keine Staatshilfe für Cryan

Hinzu kam am Wochenende ein Bericht des Nachrichtenmagazins «Focus», Bundeskanzlerin Angela Merkel habe Ackermanns Nachnachfolger John Cryan zu verstehen gegeben, dass der Staat der Deutschen Bank weder finanziell noch in dem Justizstreit diplomatisch unter die Arme greifen würde.

Ein Sprecher der Bank dementierte am Montag, dass Cryan solche Bitten bei Merkel vorgetragen hat. Man sei fest entschlossen, die Herausforderungen allein zu lösen. Die Frage nach einer Kapitalerhöhung stelle sich «derzeit» nicht. Und Regierungssprecher Steffen Seibert betonte mit Blick auf staatliche Hilfen: «Es gibt keinen Anlass für solche Spekulationen, wie sie da angestellt werden, und die Bundesregierung beteiligt sich auch an solchen Spekulationen nicht.»

Auch in das laufende Verfahren zwischen Deutscher Bank und US-Behörden will sich Berlin nicht einmischen. Gleichwohl erklärte Seibert, die Bundesregierung gehe davon aus, dass am Ende des Verfahrens «auf Grundlage der Gleichbehandlung ein faires Ergebnis erzielt werden wird». Die Anleger trauten aber den Beruhigungspillen nicht. Die Aktie sackte am Montag um 7,5 Prozent auf ein Rekordtief und gab am Dienstag ohne neue Nachrichten nochmals leicht nach.

Tausende Stellen abbauen

Die Deutsche Bank steckt mitten im Umbau, sie will zweihundert der siebenhundert Filialen schliessen und Tausende Stellen streichen. Letzteres steht auch bei der Commerzbank an.

In den vergangenen Wochen und Tagen war von 1500 bis 5000 Arbeitsplätzen die Rede, nun sollen 9000 der 50'000 Stellen wegfallen, wie das «Handelsblatt» gestern berichtete. Allerdings will die Commerzbank die Filialen weitestgehend behalten. Dafür soll kräftig umstrukturiert werden. Heute will Bankchef Martin Zielke, erst seit Mai im Amt, seine Pläne dem Aufsichtsrat vorstellen.

Ende 2015 glaubte man bei der Commerzbank, auf dem Weg zu alter Stärke zu sein. Der Gewinn von gut einer Milliarde Euro erlaubte sogar erstmals seit der Krise die Zahlung einer Dividende von 0,2 Cent.

Doch im ersten Halbjahr brach der Gewinn um fast 60 Prozent ein. Bescheiden schnitt die Commerzbank auch beim jüngsten Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht ab. Unter 51 europäischen Instituten kam sie nur auf Platz 44.

Die Deutsche Bank war mit Rang 42 kaum besser. Zwar bescheinigten die Aufseher beiden Banken, genügend Puffer für den Fall einer neuen Finanzkrise zu haben. Allzu weit weg waren sie aber nicht von der kritischen Marke einer Kernkapitalquote von 7,0 Prozent.

(Berner Zeitung)