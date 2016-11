«Das ist gefährlich»

François Fillon geht als klarer Sieger aus der Primärwahl der französischen Konservativen hervor. Warum dieser über­raschende Erfolg?

Virginie Martin: François Fillon stützt sich auf eine Wählerschaft, die ein grosses Gewicht hat, aber bisher von den Politikern stark vernachlässigt wurde. Diese Wähler stammen aus der Provinz, sind dort sozial gut integriert; sie haben Familie, meistens auch Geld, sie denken traditionell und haben oft schon ein gewisses Alter. Soziologisch stellen sie eine klar umrissene Bevölkerungs­kategorie mit einer starken Identität dar. Umso erstaunlicher, dass sich auf der Rechten weder Jacques Chirac noch Nicolas Sarkozy wirklich um sie kümmerten; auch die Sozialisten übersahen sie als Gegner völlig. Erst François Fillon hat diese Bourgeoisie aufgeweckt. Daher sein durchschlagender Erfolg im ersten wie im zweiten Wahlgang.

Äusserte sich in dieser Primärwahl auch das katholische Frankreich?

Das gehört zu dem soziologischen Profil dieser Wählerschicht. Sie bezieht sich auf die christlichen Wurzeln Frankreichs, weshalb Fillon und Juppé auch über die Präsentation Chlodwigs I. (466 bis 511; Anm. der Red.) in den Schulbüchern debattierten.

Und Jeanne d’Arc, die Ikone des Front National? Besteht da eine Konkurrenz zwischen François Fillon und Marine Le Pen?

Nur auf den ersten Blick. Marion Maréchal Le Pen, die junge Nichte von Marine Len Pen, steht zwar dem erzkatholischen und wirtschaftsliberalen Bürgertum nahe, was gewisse Affinitäten zu Fillons Wählern schafft. Die Chefin des Front National ist allerdings Marine Le Pen – und sie visiert eine ganz andere Wählerschaft an: nicht wie Fillon die historische Bourgeoisie, sondern fast das Gegenteil, nämlich die kleinen Leute, die Zukurzgekommenen, die Arbeitslosen, Globalisierungsopfer. Die geben ihre Stimmen nicht einem Kandidaten wie Fillon, der die Vermögenssteuer abschaffen und bei der Sozialversicherung sparen will; sie hören lieber Le Pen zu, die heute den fast schon revolutionären Slogan «Tod den Reichen» anstimmt.

Fillon startete richtig durch, als in den USA gerade Donald Trump die Wahl gewonnen hatte. Besteht da ein Bezug?

Wenn man sich mit den Wählern und anderen Bürgern unterhält, fällt dieser Bezug sofort auf. Es kommen derzeit im ganzen Westen neue politische Stimmungen zum Ausdruck, und dies auf eine aggressivere Weise als auch schon. Es ist wie eine Befreiung von der bisherigen westlichen Höflichkeit, von gewissen Komplexen – weshalb man den neuen Zeitgeist in Frankreich «décomplexé» nennt. Das ist auch eine Reaktion auf die Aggression durch Terrormilizen oder im wirtschaftlichen Bereich auch durch Länder wie China. Aussenpolitisch kann sich das durchaus durch ein Zusammenrücken von Politikern wie Trump, Putin und Fillon äussern.

Und in Frankreich, worauf laufen die kommenden Präsidentschaftswahlen hinaus? Auf ein Duell Fillon - Le Pen?

Das scheint derzeit wahrscheinlich. Entscheidend ist die Frage, wer von den beiden im zweiten Wahlgang die Stimmen der üb­rigen Kandidaten erhalten wird. Wenn Fillon in den nächsten fünf Monaten als Kandidat der Reichen rüberkommt, der das So­zialmodell einreissen will, könnte das wenig politisierte Volk in Massen zu Le Pen überlaufen. Doch das wird man erst am Schluss wissen, denn diese Wähler äussern sich in den Meinungsumfragen kaum. Fillon hat jetzt die Bourgeoisie aufgeweckt – doch was ist, wenn das Volk aufwacht?

Die Linke scheint jedenfalls nicht in der Lage, diese Stimmen aufzufangen.

Die französische Linke muss zuerst ihre verworrene Lage klären. Präsident François Hollande ist sehr unpopulär, bedrängt durch interne Gegner wie Manuel Valls oder Emmanuel Macron. Sie alle wollen den Rechts-links-Gegensatz überwinden. Doch was werden sie jetzt tun, da Fillon diesen alten Gegensatz neu schafft? Da ist vieles offen und vieles möglich bis zur Primärwahl der Sozialisten im Januar. Generell fehlen der Linken – wie auch der bürgerlichen Rechten – Leader mit einer echten Vision. Frankreichs heutige Politiker sind blosse Verwalter, die mit Zahlen wie dem Rentenalter oder der Wochenarbeitszeit jonglieren, aber den Bürgern nicht mehr sagen können, wohin die Reise gehen soll, auch in Sachen EU nicht. Die Einzige, die den Leuten noch eine Geschichte erzählt, die über die Alltagspolitik hinausgeht, ist ­Marine Le Pen. Das ist gefährlich.

