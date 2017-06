Bayrou gerät in den Affären-Strudel

Emmanuel Macron hat kein Glück mit seinen Ministern. Letzte Woche wurde bekannt, dass der Städtebauminister Richard Ferrand – einer der treus­ten Wegbegleiter des neuen Präsidenten – bei einem Immobiliengeschäft seine Ehefrau teils zulasten der Steuerzahler begünstigt haben soll. Der Fall überschattet die laufende Kampagne der Parlamentswahlen umso mehr, als Ferrand in der Bretagne selber antritt.

Macron hat nun als Prinzip festgelegt, dass ein Minister zurückzutreten hätte, falls er am Sonntag kandidiere und nicht gewählt werde. Damit erhofft sich der Staatschef, sich des Falles Ferrand elegant zu entledigen. Die Justiz hat in der Zwischenzeit eine Voruntersuchung gegen Ferrand eingeleitet.

Bevor die Ferrand-Affäre ausgestanden ist, kommt bereits ein neues Regierungsmitglied in die Bredouille – und zwar ausgerechnet der Justizminister François Bayrou. Der politische Verbündete Macrons präsentierte gestern ein Gesetz zur «Moralisierung der Politik» oder, wie es neuerdings heisst, fürs «Vertrauen in die Politik».

Dabei handelt es sich um ein Kernthema der letzten Präsidentenwahl: Der chancenreiche konservative Kandidat François Fillon war über die angebliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope als Parlaments­assistentin gestolpert; das machte die Bahn frei für Macron.

Haftstrafen für Korruption

Das gestern vorgestellte Gesetzesprojekt ist Macrons direkte Antwort auf «Penelope-Gate». Es untersagt die Beschäftigung von Familienangehörigen als politische Assistenten. Ferrand hatte wie Fillon seinen eigenen Sohn in einer solchen Funktion angestellt und mit öffentlichen Geldern entlöhnt.

Abgeschafft wird auch die «réserve parlementaire», ein Geldbetrag, mit dem Abgeordnete in ihren Wahlkreisen beliebige Personen und Vereine finanziell unterstützen können. Korruption wird neu mit bis zu zehn ­Jahren Haft bestraft. Entlöhnte Beratertätigkeit wird Politikern untersagt; dafür wird die Parteienfinanzierung reglementiert. Zugelassen sind nur noch Geldgeber im EU-Raum. Das ist ungesagt darauf auslegt, die russischen Geldströme zum Front National zu kappen.

Mit EU-Geldern finanziert?

All diese Vorschläge stellte Bayrou gestern zuhanden des Parlamentes vor. Die Medien berich­teten indes viel breiter über eine neue Finanzaffäre – die verflixterweise gerade Bayrou als Vorsteher der Mittepartei Modem betrifft. Das Enthüllungsblatt «Le Canard Enchaîné» berichtete, Macrons aktuelle Europaministerin Marielle de Sarnez, ebenfalls ein Modem-Mitglied, habe im Jahr 2010 als Ex-Europaabgeordnete eine gewisse Karine A. als Parlamentsassistentin angestellt; in Wahrheit habe diese junge Frau aber als Sondersekretärin von François Bayrou ­gearbeitet. Dieser habe also sein Sekretariat durch öffentliche Mittel des Europaparlamentes ­finanziert. Das entspräche dem Tatbestand der Veruntreuung ­öffentlicher Gelder.

In der Sache ist es der gleiche Vorwurf, der die Justizermittler im Januar gegen Fillon auf den Plan gerufen hatte. Umso ironischer wirkt es, dass Bayrou das Moralisierungsgesetz als Reaktion auf die Fillon-Affäre ausgearbeitet hatte.

Drohung gegen Redaktion

Bayrou verteidigt sich höchst ungeschickt. Er rief den Zuständigen bei Radio France an, um ihm mit einer Gerichtsklage wegen «belästigender» Falschinformation zu drohen. Mehrere Redaktionen prangern den Druckversuch als Verletzung der Pressefreiheit an. Bayrou verteidigt sich, er habe «als Bürger» zum Telefon gegriffen. Darauf wies ihn Premier Edouard Philippe zurecht, als Justizminister sei man kein normaler Bürger mehr. Bayrou konterte, er lasse sich nicht den Mund verbieten.

Inzwischen vermelden Insider, Macron denke bereits daran, den erst seit einem Monat amtierenden Justizminister zu ersetzen. «Der Präsident mag das nicht», umschrieb ein Berater Macrons Reaktion auf Bayrous Verhalten. Nicht ganz unerwartet zieht die Fillon-Affäre immer mehr Kreise: Alle Beteiligten wissen, dass Scheinbeschäftigung parlamentarischer Assistenten in Frankreich sehr verbreitet ist. Macron hätte nicht gedacht, dass sein Moralisierungsgesetz wie ein Bumerang auf seine Regierung zurückfallen könnte. Und schon gar nicht mitten im Parlamentswahlkampf. (Berner Zeitung)