Attentäter von Brüssels Hauptbahnhof ist tot

Nach einem mutmasslichen versuchten Terroranschlag im Hauptbahnhof von Brüssel ist der Verdächtige gestorben. Das sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ine van Wymersch, am frühen Mittwochmorgen. Die Behörden hätten seinen Tod erst bestätigen können, nachdem Spezialisten des Bombenräumkommandos ihre Arbeit getan hätten.

Ärzte hätten den Mann mehrere Stunden lang nicht untersuchen können, weil die Sorge bestand, dass der Verdächtige eventuell Sprengstoff an sich tragen könnte. Zuvor hatte es eine Explosion gegeben.

Eric van der Sijpt von der Staatsanwaltschaft in Brüssel sagte, Soldaten hätten den Mann niedergeschossen, kurz nachdem sich die Explosion am Dienstagabend ereignet hätte. Der Verdächtige habe dann über Stunden hinweg still gelegen. Es gab keine weiteren Verletzten. Die Ermittler hätten an dem Mann zudem keinen Sprengstoff gefunden, erklärte Sprecherin van Wymersch zudem. Belgische Medien hatten zuvor berichtet, der Mann habe einen Sprengstoffgürtel getragen.

Terrorwarnstufe wird nicht angehoben

Das Zentrum zur Überwachung von Terrorgefahren in Belgien teilte mit, nach bisheriger Einschätzung werde die Alarmstufe nach dem Vorfall nicht auf das höchste Niveau gestellt. Seit den Anschlägen auf dem Brüsseler Flughafen und einer U-Bahnstation der Hauptstadt vom 22. März 2016 gilt in Belgien eine hohe Alarmstufe. Selbstmordattentäter hatten damals 32 Menschen mit in den Tod gerissen.

Van der Sijpt sagte, die Schäden nach der Explosion hielten sich in Grenzen. Der Angriff, der während einer seltenen Hitzewelle in Belgien geschah, sei gegen 20.30 Uhr nach dem Feierabendverkehr erfolgt.

Ein Mitarbeiter der Bahngesellschaft, Nicolas van Herreweghen, sagte, der Angreifer sei während der Attacke sehr aufgewühlt gewesen und habe etwas über islamistische Extremisten gerufen. Anschliessend habe er «Allahu Akbar», arabisch für «Gott ist gross», gerufen und danach etwas auf einem Gepäckwagen in die Luft gesprengt. Seiner Schätzung nach schien der Verdächtige zwischen 30 und 35 Jahre alt zu sein.

Zentrum wieder «ruhig»

Der Sprecher der Behörde, der die Bahngesellschaft gehört, sagte, ein Zugfahrer habe Warnungen während des Vorfalls herausgegeben. Dieser habe Menschen gesehen, die im Bahnhof über Gleise rannten. In den sozialen Medien gepostete Fotos zeigten ein kleines Feuer im Innern des Gebäudes. Der Bahnhof wurde zusammen mit dem 200 Meter entfernten Grand Place evakuiert, einem der beliebtesten Touristenattraktionen der belgischen Hauptstadt.

#Garecentrale : Police @zpz_polbru sur place. Situation sous contrôle: le centre ville est calme. — Philippe Close (@PhilippeClose) 20. Juni 2017

Der Bürgermeister von Brüssel, Philippe Close, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, das Zentrum der Stadt sei «ruhig». Belgiens Premierminister Charles Michel lobte den «Mut» der Sicherheitskräfte. Er kündigte eine Sitzung des Sicherheitsrats am Mittwochmorgen an.

Augenzeuge berichtet von zwei Explosionen

Zeugenaussagen und Medienberichte zufolge soll die Person einen Sprengstoffgürtel getragen haben. Der Polizeisprecher konnte das jedoch nicht bestätigen.

Ein anderer Augenzeuge schrieb auf Twitter: «Zwei laute Explosionen am Brüsseler Hauptbahnhof. Vor meiner Nase. Dann ein Knall nach dem anderen.»

Twee luide ontploffingen in Brussel Cebtraal. Voor mijn neus. Dan snelle knallen na elkaar. pic.twitter.com/FDqVAjgGYg — Rémy Bonnaffé (@remybonnaffe) June 20, 2017

Die Explosion hat im Hauptbahnhof und auf den Perrons Panik ausgelöst. Der Bahnhof sei dann evakuiert und der Bahnverkehr unterbrochen worden, meldete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Der nahegelegene Grosse Platz, Hauptsehenswürdigkeit Brüssels, wurde nicht geräumt, berichtete eine dpa-Reporterin.

Stark bewacht

Der geräumte Bahnhof werde durchsucht. Auch umliegende Gebäude würden vorsichtshalber geräumt. Die Lage sei inzwischen unter Kontrolle, sagte van Dymersch von der Staatsanwaltschaft. Die Regierung von Premier Charles Michel verfolge die Ereignisse im Krisenzentrum, sagte Regierungssprecher Frédéric Cauderlier.

In Brüssel patrouillieren an zahlreichen Orten Soldaten, nachdem die Spur der Attentäter von Paris, die im November 2015 130 Menschen töteten, in die belgische Hauptstadt führte.

Im März 2016 verübten islamische Terroristen, die Verbindungen zu der Pariser Gruppe hatten, zwei Bombenanschläge in Brüssel. Dabei starben 32 Personen. Am Donnerstag und Freitag findet in Brüssel der EU-Gipfel statt.

(sep/chk/AP/sda)