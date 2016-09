Anschläge auf Moschee und Kongressgebäude in Dresden

«Auch wenn uns bislang kein Bekennerschreiben vorliegt, müssen wir von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgehen», teilte die Polizei in Dresden mit. Sie sieht eine Verbindung zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der deutschen Einheit am kommenden Wochenende.

Die Polizei wurde am Montagabend um 21.53 über die Detonation in der Moschee informiert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der Imam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in dem Objekt. Sie alle blieben unverletzt. Durch die Druckwelle wurde jedoch die Eingangstür nach innen gedrückt.

Gegen 22.19 Uhr ging bei der Polizei ein weiterer Alarm ein: Es wurde ein Sprengstoffanschlg auf das Internationale Congress Center verübt. Auch hier wurde niemand verletzt.

In beiden Fällen soll ein selbstgebauter Sprengsatz verwendet worden sein. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. (pat)