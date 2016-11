London nimmt nach Brexit 153 Milliarden Franken auf

Als Konsequenz aus dem Brexit-Votum rechnet die britische Regierung für das kommende Jahr mit einem deutlich geringeren Wirtschaftswachstum als bisher: Er gehe nur noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 1,4 Prozent aus, sagte Finanzminister Philip Hammond bei der Vorstellung des Nachtragshaushalts im Parlament. Hammond will deshalb die Wirtschaft stützen und dafür bis 2021 umgerechnet 153 Milliarden Franken mehr ausgeben als geplant.

Die Wachstumsprognosen der alten Regierung für 2017 hatten noch im März bei 2,2 Prozent gelegen. Das überraschende Votum der Briten für einen Ausstieg aus der EU werde jedoch den «Lauf der britischen Geschichte ändern», sagte Hammond den Abgeordneten. Auch 2018 dürfte die Wirtschaft weniger wachsen als angenommen, und zwar um 1,7 Prozent.

Das sei zwar «langsamer als wir es uns wünschen würden», entspreche aber immer noch den Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds für Deutschland, der stärksten Wirtschaftsmacht innerhalb der EU, sagte der Minister. Für dieses Jahr geht er von einem Wachstum von 2,1 Prozent aus, das ist 0,1 Prozentpunkt mehr als bei den Schätzungen im März. Denselben Wert wird das Land laut dem Minister erst 2019 und 2020 wieder erreichen.

Abkehr von striktem Sparkurs

Hammond kündigte eine Abkehr von der strikten Sparpolitik seines Vorgängers George Osborne an. Angesichts der unsicheren Wirtschaftsentwicklung «streben wir für 2019-2020 keinen Überschuss mehr an», sagte er. Stattdessen will der Schatzkanzler in den nächsten fünf Jahren 122 Milliarden Pfund (153 Milliarden Franken) zusätzlich aufnehmen, um die negativen Folgen des Brexit zu bekämpfen.

Der Mindestlohn soll ab April von 7,20 Pfund (9,03 Franken auf 7,50 Pfund (9,41 Franken) steigen, zudem will der Schatzkanzler ein rund 1,4 Milliarden Pfund (1,76 Milliarden Franken) schweres Programm auflegen, das den Bau von 40'000 erschwinglichen Wohnungen fördern soll. Höhere Steuersätze sollen darüber hinaus erst ab einem höheren Einkommen greifen.

Kleine und mittlere Verdiener entlasten

Die angekündigten Massnahmen sollen vor allem die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen entlasten. Sie hatten bei dem Brexit-Referendum im Juni mit deutlicher Mehrheit für ein Ausscheiden Grossbritanniens aus der EU gestimmt, dürften aber auch besonders unter den konjunkturellen Folgen zu leiden haben.

Der Schatzkanzler bestätigte schliesslich seine Pläne, die Unternehmenssteuer bis zum Jahr 2020 von derzeit 20 Prozent auf 17 Prozent zu senken. Bereits am Sonntag hatte Hammonds Ministerium höhere Investitionen in die Infrastruktur angekündigt.

Premierminister Theresa May, die nach dem Votum vom 23. Juni den konservativen Regierungschef David Cameron abgelöst hatte, kündigte am Montag ausserdem an, in den kommenden Jahren die Forschung und Entwicklung stärker zu fördern. (woz/sda)