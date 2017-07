Nordkorea feiert Raketenstart mit Popkonzert

Der Raketenstart des nordkoreanischen Militärs vor einer Woche fand in einem aussergewöhnlichen Rahmen statt. Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten am Montag eine fröhliche und jubelnde Masse, die Machthaber Kim Jong-un immer wieder applaudierte. Währenddessen spielte auf der Bühne eine Band namens Moranbong – eine von Kim selbst ausgewählte Gruppe aus Frauen. Viele Zuschauer waren in Uniform zu sehen, es gab auch Tanzeinlagen.

Pyongyang hat bereits mit einer Reihe von Sonderveranstaltungen den Raketenstart am 4. Juli gewürdigt. Es wird angenommen, dass die Reichweite des Geschosses vom Typ Hwasong-14 so gross ist, dass es mindestens Gebiete in Alaska treffen könnte. (fal/ap)