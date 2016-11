Massensterben am Great Barrier Reef

Es ist ein trauriger Rekord für das Great Barrier Reef: 2016 sind mehr Korallen abgestorben als je zuvor. Dies gab das ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies gestern in Australien bekannt. Seit Anfang des Jahres war die Wassertemperatur im Durchschnitt mindestens ein Grad höher als früher. Die Korallen bleichten deshalb auf grossen Flächen aus. In manchen Regionen konnten sich die Tiere erholen, unzählige starben jedoch ab.

Nach den Analysen des australischen Forschungsinstituts liegt die am schlimmsten betroffene Zone im Norden des Riffs. Hier sind in den vergangenen neuen Monaten auf rund 700 Kilometern 67 Prozent der Korallen abgestorben. Etwas besser sieht es an der nördlichsten Spitze des Riffs aus, wo 26 Prozent der Tiere gestorben sind.

50 bis 100 Jahre alt

Bisher galten die Regionen im Norden eigentlich als noch weitgehend unbeschädigt. Hier lebten Korallen, die teils 50 bis 100 Jahre alt waren. «Die Region war während der früheren Bleichen 1998 und 2002 mit wenig Schaden davongekommen», sagte Terry Hughes, der Direktor des Instituts, das an der James-Cook-Universität in Townsville angesiedelt ist. 2016 wurde sie aber besonders hart getroffen. Ein extrem starker El Niño überrollte den Nordosten Australiens. Die dadurch gestiegene Wassertemperatur bleichte 93 Prozent aller Great Barrier Reef-Korallen.

In Falle einer Bleiche verfärben sich die Tiere weiss, da ihre Symbiose mit einer Algenart, die die Nesseltiere mit Energie versorgt und ihnen die bunten Farben verleiht, unterbrochen wird. Bleibt das Wasser über einen zu langen Zeitpunkt zu warm, können sich die Korallen nicht mehr erholen und sterben.

Trotz dieser schlechten Nachrichten ist jedoch nicht das gesamte Great Barrier Reef «tot», wie das etwa in kanadischen Medien geschrieben wurde. Der «Nachruf auf das Riff» verärgerte die australische Regierung, die in den kommenden zehn Jahren 2 Milliarden australische Dollar (1,5 Milliarden Franken) in die Pflege des Riffs stecken will.

Tatsächlich sind die Nachrichten nicht nur schlecht: Das Zentrum und der südliche Teil des Riffs sind mit deutlich weniger Schäden davongekommen. Im Zentrum starben 6 Prozent, während im Süden nur 1 Prozent der Korallen tot sind. Diese Korallen haben ihre lebendigen Farben wiedererlangt, die Riffe sind in «gutem Zustand», sagte Andrew Baird. Der Meeresökologe hat im Oktober und November Tauchteams geleitet, die das Riff nach der Bleiche Anfang des Jahres erneut untersuchten.

Die Wissenschaftler vermuten, dass es 10 bis 15 Jahre dauern wird, bis sich der Norden regeneriert hat. Sollte es in diesem Zeitraum jedoch zu einer vierten grossen Bleiche kommen, könnte dies jede Erholung der Korallen zunichtemachen.

Bleichen alle zwei Jahre

Im April zeigte eine Studie führender australischer Klima- und Riffexperten, dass Korallenbleichen am Great Barrier Reef durch den Klimawandel um 175-mal wahrscheinlicher geworden sind. Sollten die Treibhausgase in der Atmosphäre weiter ansteigen, gehen negative Prognosen bis 2030 von Bleichen im Zweijahresrythmus aus. Davon könnten sich die Korallen kaum mehr erholen.

(Berner Zeitung)