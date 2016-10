Indien droht mit der Wasserwaffe

Der Indus ist ein majestätischer Fluss: Nachdem sich der Strom aus den Tälern des Himalaja befreit hat, breitet er sich in der ­Ebene Pakistans aus. Teilweise erstreckt sich der Strom über eine Breite von mehreren Kilometern und bewässert die Felder des fruchtbaren Punjab – er ist die ­Lebensader der pakistanischen Landwirtschaft.

Doch der Strom kann damit auch eine mächtige Waffe sein – und genau damit droht der indische Premierminister Narendra Modi nun.

Vertrag seit 1960

Nach einem Terrorangriff auf eine indische Militärbasis in Kaschmir droht Modi damit, dass «Blut und Wasser nicht zur gleichen Zeit fliessen können». Indien wirft Pakistan seit je vor, die Terroristen zu unterstützen. Noch nie zuvor hatte eine indische Regierung mit so deutlichen Worten dem Nachbarn klargemacht, dass sie Pakistan recht einfach von der wichtigsten Ressource abschneiden kann.

Seit 1960 halten sich beide Staaten an einen über die Weltbank ausgehandelten Vertrag. Die Ver­einbarung überlebte sogar zwei Kriege zwischen den Staaten und gilt als mustergültig für die internationale Wasserdiplomatie.

«Ein Akt des Krieges»

Zwar hat Indien noch nicht offiziell verkündet, den Vertrag für nichtig zu erklären. Doch sendet es mehrere Signale aus, dass es zukünftig den Vertrag anders interpretieren will. Pakistan sah sich bereits gezwungen zu re­agieren. Ein Sprecher des paki­stanischen Präsidenten Nawaz Sharif warnte, sollte Indien tatsächlich den Vertrag antasten, wäre das «ein Akt des Krieges».

Seit Wochen nehmen die Spannungen zwischen den Staaten zu: Nachdem Indien Proteste von ­Separatisten niedergeschlagen hatte, griffen Terroristen eine Militärbasis in Uri an und töteten achtzehn indische Soldaten. Erstmals seit Jahrzehnten gab das indische Militär am Donnerstag wieder eine Operation gegen Terroristen auf pakistanischen Boden bekannt.

Beobachter sind skeptisch

Doch durch die Drohung mit der Wasserwaffe hat Indien den Konflikt auf eine Ebene gehoben, der über den Streit um Kaschmir ­hinausgeht. In dem Wasservertrag sichern sich die Staaten zu, dass Indien Wasser aus den Flüssen Satluj, Beas und Ravi zusteht, die später in den Indus münden. Pakistan dagegen soll weitgehend das Wasser aus den Flüssen Chanab und Jhelam sowie dem Oberlauf des Indus bekommen. Alle Flüsse durchqueren zunächst Indien, bevor sie durch Pakistan fliessen. Das gibt Indien erhebliche Macht.

Allerdings weisen Beobachter darauf hin, dass Indien bisher noch nicht über die technischen Möglichkeiten verfügt, die Wasserversorgung Pakistans tatsächlich zu beeinträchtigen. «Wo soll denn all das Wasser hingehen?», fragt Shakil Ahmad Romshoo, Geologe an der Universität Kaschmir. «Wir haben doch überhaupt nicht die Infrastruktur, das Wasser aufzuhalten.» Aufgrund der bergigen Landschaft der Region könne man das Wasser auch nicht einfach umleiten.

Neue Kraftwerke geplant

Bis die dafür nötigen Dämme und Schleusen gebaut wären, würden Jahre vergehen. Allerdings will die indische Regierung jetzt den Bau einst gestoppter Projekte wieder anlaufen lassen. Sie kündigte an, das Tulbul-Bewässerungsprojekt am Jhelam wieder aufzunehmen.

1987 wurde es aus Rücksicht auf Pakistan gestoppt, nun sollen die Bagger wieder auffahren. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, Indien plane mehrere Wasserkraftwerke. Die zweimal jährlich stattfindenden Gespräche einer gemeinsamen Kommission sollen vorerst nicht mehr durchgeführt werden.

Langfristig könnten solche Massnahmen die Wasserversorgung Pakistans stark beeinträchtigen. Der Indus ist mit Abstand die wichtigste Wasserquelle Pakistans. Und schon jetzt leidet das Land unter Wassermangel. Laut dem Internationalen Währungsfonds gehört Pakistan zu den drei am schlimmsten von Wasserknappheit betroffenen Ländern. (Berner Zeitung)