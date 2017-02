Duterte kapituliert bei Friedensgesprächen mit Rebellen

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat die Friedensgespräche mit den kommunistischen Rebellen für beendet erklärt. Er sagte am späten Samstagabend, er habe die Armee angewiesen, sich «auf einen langen Krieg vorzubereiten». Frieden mit den maoistischen Rebellen werde es in der derzeitigen Generation nicht mehr geben.

Beide Seiten hatten im August vergangenen Jahres eine Waffenruhe erklärt. Die informelle Vereinbarung wurde weitgehend eingehalten, während im Ausland Friedensgespräche geführt wurden.

Verstoss gegen Waffenruhe

Duterte sagte nun aber, er habe die Regierungsvertreter angewiesen, in Rom ihre Zelte abzubrechen und zurückzukehren. Er habe kein Interesse mehr daran, mit den Anführern der Rebellen zu verhandeln.

Hintergrund ist die Aufkündigung der Waffenruhe durch die maoistischen Rebellen in der vergangenen Woche – die Aufständischen hatten Dutertes Regierung Verrat und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Regierungsseite beendete daraufhin ebenfalls ihre ausgerufene Kampfpause.

Die Neue Volksarmee (NPA), der bewaffnete Arm der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP), hatte Ende der 60er Jahre einen maoistisch beeinflussten Aufstand gegen die Regierung in Manila begonnen. Schätzungen zufolge wurden in dem bewaffneten Konflikt mehr als 30.000 Menschen getötet. Die Rebellen verfügen derzeit nach Armeeangaben über rund 4000 Kämpfer. In den 80er Jahren sollen es bis zu 26.000 gewesen sein. (foa/AFP)