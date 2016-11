Zwischen Jubel und Ratlosigkeit

In Miami strömten die Kubaner am späten Abend jubelnd auf die Strasse. In Havanna gingen sie schlafen. «Liebes kubanisches Volk, mit tiefem Schmerz wende ich mich an dich, um unserem Volk und der Welt mitzuteilen, dass heute, am 25. November, um 22.29 Uhr, der Comandante en Jefe der kubanischen Revolution, Fidel Castro Ruz, verstarb», hatte Staatschef Raúl Castro gerade im kubanischen Fernsehen mitgeteilt.

Feiern in Little Havanna

In Little Havanna entlang der berühmten Calle Ocho von Miami, sammelten sich danach Tausende Exilkubaner. «Wir feiern nicht den Tod eines Menschen, wir feiern den Tod eines Diktators, der dem Volk Kubas viel Schaden zugefügt hat», erklärte Tomás Regalado, der Bürgermeister von Miami. Der 69-Jährige wurde in Kubas Hauptstadt Havanna geboren und kam als Kind mit seinen Eltern in die USA. Als Rega­lado seine Erklärung auf der Calle Ocho abgab, war es 5 Uhr morgens. So lange feierten die Cubanos schon zwischen den Restaurants Carreta und Versailles, wo sie am Vortag, dem Thanksgiving Day, noch als gute Amerikaner den traditionellen Truthahn verspeist hatten.

Ruhe auf der Insel

«Freiheit für Kuba», «Raúl, du Tyrann, geh mit deinem Bruder» und «Viva Cuba libre» lauteten die Sprechchöre. Die Freiheit für die alte Heimat, aus der man selber oder die Eltern geflohen waren, liess man hochleben. Denn weniger als das erwartet man in Little Havanna nicht. In Kuba ist man sich da nicht so sicher. Nachts waren die Strassen wie leergefegt. Und auch am Samstagmorgen schien Havanna zu schlafen, nichts war von dem sonst üblichen Rummel auf den Strassen zu sehen.

Überall im Land war es bedrückend ruhig, bis nach Santiago de Cuba im ­Osten der Insel, wo Fidel Castros Revolution einst begonnen hatte. «Santiago de Cuba schläft. Die meisten, die sich hungrig und ­erschöpft schlafen legten, wussten noch nichts vom Tod Fidels», sagte Dissident José Daniel ­Ferrer am Samstagmorgen dem «Nuevo Herald», der spanischen Ausgabe des «Miami Herald», am Telefon.

Trauer und Abwarten

Die Kubaner warten ab. Viele trauern wirklich um ihren «Comandante», der das Land seit 1959 regierte. Wer nicht Dissident war, lebte im karibischen ­Sozialismus ganz gut, solange die Hilfsgelder aus der Sowjetunion flossen. Nach deren Ende sprang Venezuelas Präsident Hugo Chávez ein und hielt Castros Regime mit billigem Erdöl, das weiter­verkauft werden konnte, über Wasser.

Inzwischen geht es beiden Ländern schlecht. Havannas einst ansehnliche Fassaden verfallen, ebenso das koloniale Santiago de Cuba. Viele Menschen hungern. Nur wer an Dollars kommt, kann ordentlich leben. Und wenn er sich, wie viele junge Kubanerinnen, auf der Strasse an Touristen verkaufen muss.

Offener Machtkampf

Das war schon einmal so: unter der Diktatur Fulgencio Batistas, den Castro 1956 vertrieben hat. Raúl Castro, der 2008 die Staatsführung von seinem kranken Bruder übernahm, reagierte mit einer vorsichtigen Öffnung auf den zunehmenden Druck. Ausländische Firmen sollen Arbeit und etwas mehr Wohlstand bringen.

Ganz Kuba, ob pro oder kon­tra Castro, fragt sich, wer im Machtkampf nach Fidels Beisetzung am 4. Dezember die Oberhand behalten wird. Raul mit der weichen Linie oder die «Halcones», die Falken, die das Rad zurückdrehen und das Glück der Menschen ihrer Ideologie opfern wollen. (Berner Zeitung)