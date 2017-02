Wehret den Anfängen

Donald Trumps Richterschelte folgt einem beunruhigenden Muster. Jeder, der sich wagt, ihm in den Weg zu stellen, gerät in das Visier des dünnhäutigen Narzissten. Der Präsident schreckt weder vor persönlichen Angriffen zurück noch vor der Unterminierung demokratischer Institutionen.

In diesem Fall trifft seine Verachtung einen erfahrenen Bundesrichter in Seattle, der sein Amt dem Republikaner George W. Bush verdankt. Richter Robart wandte die Verfassung auf Trumps Muslimen-Bann in vergleichbarer Weise an, wie sein texanischer Kollege, der vor Jahren Barack Obamas Abschiebestopp mit der Begründung ausser Kraft setzte, dieser habe seine präsidialen Vollmachten zu weit interpretiert.

Statt die Gewaltenteilung zu respektieren, versucht Trump die Justiz gefügig zu machen. Dass er mit der Autorität des Präsidenten der Vereinigten Staaten aus dem Weissen Haus heraus Robart als «sogenannten Richter» bezeichnet, weil ihm dessen Entscheidung nicht passt, konstituiert nicht weniger als einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz.

Mit der gleichen Verachtung tritt Trump Journalisten gegenüber, die ihn hinterfragen. Die sollen gefälligst das Hohelied auf seine Grosstaten singen, statt kritische Fragen zu stellen. Wenn die Realität das nicht hergibt, empfiehlt das Weisse Haus den Gebrauch «alternativer Fakten».

Richter- und Medienschelte gehören seit Gedenken zum Repertoire autokratischer Herrscher, die damit versuchen, ihre Macht zu erweitern. Trump nähert sich mit seinem Verhalten dem Standard der Erdogans und Putins dieser Welt an.

Bisher beweisen die demokratischen Institutionen in den USA genügend Widerstandskraft, die Angriffe des «Tweeters-in-Chief» zurückzuweisen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Mauer und Muslim-Bann als verfassungswidrig kassiert werden.

Statt die Gewaltenteilung zu respektieren, sagt er ihr den Kampf an. Wenn sich die politische Macht nicht mehr dem Rechtsstaat unterwirft und der Kontrolle durch die Medien stellt, ist die Demokratie am Ende. Deshalb gilt nach Trumps Frontalangriff auf die Justiz mehr denn je: Wehret den Anfängen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)