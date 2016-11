Was kann Obama jetzt überhaupt noch tun?

Nur noch 50 Tage, dann ist die Ära Barack Obama Geschichte. Diverse Liberale haben ihre letzten Bitten an den Präsidenten geäussert. Einige der Anliegen könnte Obama mittels Präsidialerlass umsetzen. Er wurde aber wiederholt dafür kritisiert, sich mit Executive Orders über den Kongress hinwegzusetzen. Dass der abtretende Präsident in der kurzen Zeit tatsächlich noch handelt, bleibt in den meisten Fällen daher wohl Wunschdenken. «CNN» hat eine Liste zusammengetragen. Hier ein paar Punkte davon:

Edward Snowden begnadigen

Zahlreiche Unterstützer, darunter auch Berühmtheiten wie Maggie Gyllenhaal, Daniel Radcliffe und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak fordern Obama öffentlich auf, Whistleblower Edward Snowden zu begnadigen, und sammeln dafür Unterschriften. Bislang hat Obama aber keine Anzeichen gezeigt, im Fall Snowden Milde walten zu lassen – und sein Nachfolger Donald Trump erst recht nicht.

Guantánamo Bay schliessen

Ein viel diskutiertes Wahlversprechen, das noch aussteht: Die Schliessung des Gefängnislagers Guantánamo Bay. Auch hier machen Unterstützer noch einmal öffentlich Druck. Der Countdown läuft.

Palästina formal als Staat anerkennen

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter schrieb in einem Meinungsartikel in der «New York Times», dass Obama Palästina formell als unabhängigen Staat anerkennen solle, bevor er das Oval Office verlässt.

Chelsea Mannings Strafe mildern

Manning, die über Wikileaks geheime diplomatische und militärische Dokumente enthüllt hat, lancierte eine Petition, um ihr Strafmass in der Höhe von 35 Jahren um sechs Jahre zu reduzieren.

750'000 illegale Immigranten begnadigen

In einem Brief fordert der demokratische Politiker Luis Gutierrez und die Politikerinnen Lucille Roybal-Allard und Zoe Lofgren Obama auf, mehr als 750'000 junge, nicht registrierte Einwanderer– auch als «Dreamers» bekannt – zu begnadigen. (kat)