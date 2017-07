USA fordern UNO-Sitzung nach Raketentest

Washington habe die Dringlichkeitssitzung der UNO am Dienstag beantragt, hiess es aus US-Diplomatenkreisen in New York. Die Sitzung soll demnach voraussichtlich am Mittwoch stattfinden.

Nordkorea hatte am Dienstag verkündet, es habe in einem «historischen Durchbruch» erfolgreich eine ballistische Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14 getestet. Diese sei in der Lage, «jeden Ort weltweit zu erreichen».

Vorschlag von Russland und China

Die Führung in Pyongyang arbeitet ungeachtet scharfer internationaler Proteste seit Jahren an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.

Russland und China unterbreiteten am Dienstag einen Vorschlag zur Entschärfung des Konflikts. Sie forderten ein Aussetzen von Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm und zugleich den Verzicht der USA und Südkoreas auf grosse gemeinsame Militärmanöver. (sep/sda)