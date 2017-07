Trump tankt Kraft für G-20-Gipfel

Wenn auch mit weniger Protesten zu rechnen ist, als rund um den G-20-Gipfel in Hamburg morgen, so gleicht das Zentrum der polnischen Hauptstadt einer Festung. An der Trasse, auf welcher der US-Präsident entlangfahren wird, darf nicht geparkt werden, ganze Strassen werden gesperrt, der städtische Abschleppdienst arbeitet auf Hochtouren. Einige linke und feministische Gruppierungen haben Aktionen angekündigt.

Auch der 81-jährige Stanislaw Pruszynski will auf seine Art protestieren. Der ehemalige Journalist besitzt mit Radio Café ein Restaurant wenige Schritte vom Marriott-Hotel entfernt, wo Donald Trump nächtigt. Unter seinen Gästen verkauft er Anti-Trump-T-Shirts. «Trump ist ein Lügner» und «Er interessiert sich nicht für den Rest der Welt», steht drauf. Schon fünf Amerikaner hätten heute das T-Shirt gekauft, meint er mit einem stolzen Lächeln. Doch auch bekennende Trump-Fans geniessen bei ihm eine Suppe. Das sei die polnische Toleranz, sagt er.

Parallelen zu Trumps Politik

Viele Polinnen und Polen lieben Trump. «Es wird ein Auftritt von weltweiter Bedeutung», versprach der polnische Präsident Andrzej Duda bereits vorab gegenüber den polnischen Medien. Trump wird heute auf dem Krasinskich-Platz vor mehreren Tausend Polen eine Rede halten. Die 300 Abgeordnete der regierenden Recht und Gerechtigkeit (PIS) wurden verpflichtet, jeweils 50 Personen zur Trump-Rede zu bewegen; auch in Kirchen liess die PIS für den Präsidentenbesuch werben und bot kostenlose Busse nach Warschau an. Das Staatsfernsehen preist pausenlos ohne kritische Töne den Amerikaner als «strategischen Superbündnispartner».

Doch nicht nur Trump braucht in Anbetracht allgegenwärtiger Kritik Zuspruch, sondern auch Polen selber. Der US-Präsident dürfte sich in dem Land wie zu Hause fühlen. Er gilt als «Bruder im Geiste» der rechtskonservativen Regierungspartei unter dem einflussreichen Parteichef Jaroslaw Kaczynski und der eher ­blassen Premierministerin Beata Szydlo. Warschau weigert sich derzeit, Flüchtlinge aufzunehmen, greift in das Justizwesen ein und befindet sich darum im Konflikt mit Brüssel. Auch Trump fährt eine scharfe Linie gegen die Einwanderung und wird aufgrund seiner umstrittenen Klima- und Handelspolitik auf dem G-20-Gipfel auf seine europäischen Kritiker stossen.

«Der Besuch ist von grosser ­Bedeutung», erklärt auch Piotr Semka, einer der einflussreichsten Journalisten des Regierungslagers. Semka verweist auf die energiewirtschaftliche Zusammenarbeit, die zwischen den USA und Polen intensiviert werden soll, was von Gaslieferungen aus Russland unabhängiger mache. Anfang Juni lieferte der amerikanische Gaskonzern LNG erstmals Flüssiggas per Schiff nach Polen. «Wichtig ist auch, dass der Vertrag über die US-Truppen, die in Polen stationiert sind, verlängert wird», so Semka. In Polen sind derzeit 3500 amerikanische Soldaten stationiert, die den östlichen Nachbarn Russland abschrecken sollen.

«Polen braucht die EU»

Es gibt aber auch kritische Töne in Warschau: «Polen soll sich um eine gute Verbindung zu den USA bemühen, jedoch die Sicherheitsfrage nicht bilateralisieren», meint hingegen Janusz Reiter, ehemals polnischer Botschafter in Washington und Berlin und Leiter des Zentrums für inter­nationale Beziehungen in Warschau, auf Anfrage. «Die Nato ist der Sicherheitsgarant Polens, und dies geht nur zusammen mit den europäischen Verbündeten.» Die EU dürfe nicht geteilt sein, sondern Polen müsse sich um mehr Harmonie mit Deutschland und Frankreich bemühen. (Berner Zeitung)