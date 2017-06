Trump redet seinen Senatoren ins Gewissen

Nach der Vertagung einer Abstimmung über den von republikanischen Senatoren entwickelten Gesundheitsgesetzentwurf hat sich US-Präsident Donald Trump direkt in die Debatte eingebracht. Bei einem Treffen mit den republikanischen Senatoren im Weissen Haus am Dienstag schwor er seine Parteifreunde darauf ein, etwas Grosses schaffen zu können: «Ich denke, wir haben die Chance, etwas sehr, sehr Wichtiges für die Öffentlichkeit (...) und die Menschen unseres Landes zu tun», sagte Trump an die Politiker gewandt.

Die meisten Senatoren setzten eher finstere Minen auf, als Trump mit ihnen an Tischen im sogenannten East Room des Weissen Hauses sass. Angesichts der Möglichkeit eines Scheiterns des Entwurfs sagte der Präsident: «Es wird grossartig sein, wenn wir es hinbekommen. Und wenn wir es nicht hinbekommen, wird es etwas sein, das wir nicht mögen und das ist okay und ich kann das verstehen.»

I just finished a great meeting with the Republican Senators concerning HealthCare. They really want to get it right, unlike OCare!