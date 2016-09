Trump hat seinen Negativ-Eindruck bekräftigt

Donald Trump hat seine beste Chance vertan, sich als plausiblen Kandidaten für das wichtigste Amt der Welt zu empfehlen. Während der ersten Präsidentschaftsdebatte bekräftigte er den Negativeindruck, den viele Amerikaner schon vor der Debatte von ihm hatten. Vor dem grössten Publikum einer TV-Debatte in der Geschichte benahm sich Trump nicht wie ein künftiger Präsident, sondern wie ein ungezogener Pennäler. Unbeherrscht redete er dazwischen, verzog das Gesicht und kartete nach.

Je weiter die Debatte fortschritt, desto undisziplinierter wirkte Trump. Die Antworten verloren sich in dem wirren Ge­fasel seiner Wortströme, deren Höhepunkt das düstere Insinuieren von ­«etwas» sei, das er aus Rücksichtnahme lieber nicht sage.

Hillary Clinton gelang, woran die republikanische Konkurrenz in den Debatten während der Vorwahlen gescheitert war. Sie dechiffrierte den Rechtspopulisten und führte ihn vor einem dreistelligen Millionenpublikum nach allen Regeln der Kunst vor.

Dank intensiver Debattenvorbereitung verstand sie es, die richtigen Knöpfe zu drücken, Trump als unbeherrschten Charakter zu outen. Der Narzisst schaffte es einfach nicht, Dinge stehen oder an sich abperlen zu lassen.

Trumps Unruhe entlud sich nicht nur in der Mimik, sondern auch im nervösen Griff zum Wasserglas. Mit seinem ständigen Schniefen signalisierte er, wie sehr ihn seine Gegnerin aus der Fassung brachte. Gewiss verpasste auch Clinton ein paar Gelegenheiten, Steilvorlagen zu versenken, die Trump ihr geliefert hatte.

Aber darum ging es für die Demokratin an diesem Abend nicht. Inhalte von Debatten sind meist sehr schnell vergessen. Clinton musste vor allem vermeiden, etwa in der E-Mail-Affäre in Widersprüche verwickelt zu werden. Trump fand sich an der New Yorker Hofstra-Universität so sehr in der Defensive, dass er vergass, die Worte «Vertrauen» oder «Glaubwürdigkeit» überhaupt nur auszusprechen.

In einem gewöhnlichen Wahljahr hätte sich der Rechtspopulist mit diesem Auftritt disqualifiziert. Doch bisher war so ziemlich nichts bei diesen Präsidentschaftswahlen normal. Trumps Erfolg ­bestand bisher darin, der personifizierte Mittelfinger der Wutbürger zu sein. ­Diesem Image hat er bei der Präsidentschaftsdebatte an der Hofstra-Universität voll entsprochen.

Von Prognosen über den Ausgang der Wahlen am 8.?November kann deshalb nur dringend abgeraten werden. Zumal sechs Wochen in amerikanischen Wahlkämpfen eine halbe Ewigkeit sind. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)