Trump bleibt das Enfant terrible

Wenn sich der Pulverdampf über dem Schlachtfeld der Wahlkämpfer verzogen hat, tritt der Sieger gewöhnlich vor die Presse. Traditionell steht der neu gewählte US-Präsident dann Rede und Antwort über seine Pläne für die Zukunft und legt auch personelle Weichenstellungen offen.

Nicht so Donald Trump, der wahlweise in seinem Wolkenkratzer in Manhattan oder auf seinem Golfplatz in New Jersey Hof hält. Via soziale Medien wirft er den Amerikanern Infohäppchen vor die Füsse. Dazu gehört das ominöse Videostatement, das in 2 Minuten 37 Sekunden einen Ausblick auf die ersten einhundert Tage seiner Präsidentschaft gewährt.

Trump präsentiert eine erstaunlich kurze Liste, auf der jedoch seine grössten Hits, wie die Mauer an der Grenze zu Mexiko, das Ende von Obamacare, der Muslimbann oder die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran fehlen.

Abbau beim Umweltschutz

Der künftige Präsident erwähnt den Ausstieg aus dem trans­pazifischen Handelsabkommen TPP, den Abbau von Umweltschutzregeln bei der Energie­produktion, den Schutz der Infrastruktur vor Angriffen aus dem Cyberspace, eine Überprüfung von Visaprogrammen auf Missbrauch und strengere Vorschriften für Lobbyisten.

Viel ist das nicht für die «ersten hundert Tage». Statt sich den Fragen der Reporter zu stellen, zitierte Trump am Tag der Video-botschaft führende Vertreter der grossen US-Medien in den Trump-Tower, um diesen hinter verschlossenen Türen die Leviten zu lesen. Der Populist liess die Presse wissen, dass er nicht daran denke, die Tradition aufrechtzuerhalten, sich als Präsident rund um die Uhr von den Medien begleiten zu lassen.

Trump geht sein Amt auch sonst eher unkonventionell an. Es scheint noch nicht einmal ­sicher, dass der 45. Präsident die meiste Zeit im Weissen Haus in Washington verbringen wird. Die anstehende Renovierung des Oval Office bietet eine passende Ausrede, sich häufiger in seinem Betonturm zu verschanzen.

Und schon jetzt mischt Trump Staats- und Privatgeschäfte ­munter durcheinander. Der Mann, der versprach, den «Sumpf in Washington trocken zu legen», positioniert sein Bauimperium aus 111 Unternehmen in 18 Ländern so, dass es von seiner Präsidentschaft direkt profitiert.

Bei dem Glückwunschtelefonat des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri erkundigte sich Trump nach Medienberichten ganz nebenbei nach dem Stand einer Baugenehmigung eines Projekts in Buenos Aires. Klar, dass er wenig Interesse ­daran hat, sich von den Medien genauer auf die Finger schauen zu lassen.

Keine Strafverfolgung

Seine ersten Personalentscheidungen weisen alle dasselbe Muster auf. Er beruft ältere ­weisse Männern, die so denken, wie er selbst. Ganz besonders muss in diesem Kontext die ­Berufung des Propagandisten der extremen «Alt Right»-Bewegung Stephen Bannon zum Chef­strategen im Weissen Haus zu denken geben.

Immerhin hat er die Idee aufgegeben, Hillary Clinton strafrechtlich verfolgen zu lassen. Das ist zumindest ein wenig Normalität in einem alles anderen als normalen Machttransfer in den USA.

(Berner Zeitung)