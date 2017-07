Trump Senior verteidigt seinen Sohn erneut

US-Präsident Donald Trump hat seinen ältesten Sohn Donald Trump Jr. via Twitter gegen Kritik wegen eines Treffens mit einer russischen Anwältin in der Russland-Affäre verteidigt. Sein Sohn habe bei seiner Reaktion einen «guten Job» gemacht und sei «offen, transparent und unschuldig» gewesen, schrieb Trump heute Morgen (Ortszeit). «Das ist die grösste Hexenjagd der politischen Geschichte. Traurig!», fügte er hinzu.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!