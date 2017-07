Senator John McCain hat Krebs

Der Gesundheitszustand von John McCain stellt sich als schwerwiegender dar als zunächst erwartet. Nach der Operation eines Blutgerinnsels über dem linken Auge ist nun klar: Der US-Senator hat Hirntumor.

Nach der Entfernung eines Blutgerinnsels ist bei dem US-amerikanischen Senator John McCain ein Hirntumor diagnostiziert worden. Das teilte McCains Büro am Mittwoch in Washington unter Berufung auf eine Stellungnahme seiner Ärzte mit. Diese legten offen, dass zu dem Blutgerinnsel ein als Glioblastom bekannter, aggressiver Tumor gehöre.

BREAKING: Senator John McCain has been diagnosed with brain cancer. pic.twitter.com/wd2otHezMP — NBC News (@NBCNews) 20. Juli 2017

«Der Senator und seine Familie prüfen nun weitere Behandlungsoptionen», hiess es. Möglich sei eine Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung. «Die Ärzte des Senators sagen, dass er sich von der Operation ‹erstaunlich gut› erholt und seine zugrundeliegende Gesundheit exzellent ist», hiess es. Auch McCain sei «guter Dinge» und «zuversichtlich, dass eine künftige Behandlung wirksam sein wird». Wann McCain in den US-Senat in Washington zurückkehren könne, müsse er noch mit seinen Ärzten klären.

Die Operation war am vergangenen Freitag in McCains Heimat, dem US-Staat Arizona, erfolgt. Sein Gesundheitszustand im Allgemeinen sei exzellent. McCain war im Jahr 2008 als Präsidentschaftskandidat für seine Partei angetreten, verlor aber gegen Barack Obama. Er ist Kriegsveteran und verbrachte als Marinepilot der US-Streitkräfte fünfeinhalb Jahre in Gefangenschaft in Vietnam.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erklärte, McCain sei ein Held des Landes, der einen Kampf nie gescheut habe. Daher wisse er, dass McCain diese Herausforderung mit einem Mut angehe, der schon sein gesamtes Leben geprägt habe. Die Abwesenheit von McCain hatte McConnell dazu genötigt, eine Abstimmung über einen Gesundheitsgesetzentwurf in der Kammer zu verschieben. Dabei sollte es um die Abschaffung des bisherigen Gesetzes – auch bekannt unter Obamacare – und einen sofortigen Ersatz gehen. In der kommenden Woche wollen die Senatoren weiter über die Zukunft des Gesundheitssystems beraten. (chk/AP/AFP)