Schwarzenegger will Trumps Job

US-Präsident Donald Trump greift öffentlich den Action-Star Arnold Schwarzenegger an. Der ehemalige kalifornische Gouverneur trat kürzlich in die Fussstapfen des US-Präsidenten und übernahm dessen TV-Sendung «Celebrity Apprentice». Warum der gebürtige Österreicher nun Trumps Amt übernehmen will, sehen Sie im Video. (ver/AFP)