Putin und Trump trafen sich heimlich nochmals

Beim G-20-Gipfel in Hamburg haben US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin nach neuen Angaben des Weissen Hauses ein weiteres Gespräch miteinander geführt. Nach einer kurzen gegenseitigen Begrüssung zu Beginn des Gipfels vor anderthalb Wochen sowie einem gut zweistündigen Gespräch hätten die beiden Staatschefs sich beim späteren Abendessen erneut ausgetauscht, teilte das Weisse Haus am Dienstag mit.

Das Gespräch habe am Ende des Abendessens stattgefunden, sagte ein Mitarbeiter des Weissen Hauses. Die Mitteilung löste in Washington Spekulationen aus, worum es bei dem Gespräch ging, wer ausser den Präsidenten beteiligt war und warum es bisher unerwähnt geblieben ist.

Kurze Unterhaltung beim Abendessen

Ein Vertreter des Weissen Hauses erklärte, es habe kein «zweites Treffen» zwischen Trump und Putin bei dem G-20-Gipfel gegeben. Es habe sich vielmehr um eine «kurze Unterhaltung am Ende des Abendessens» gehandelt. «Die Andeutung, dass das Weisse Haus versucht hat, ein zweites Treffen zu ‹verbergen›, ist falsch, boshaft und absurd», erklärte der US-Vertreter.

Fake-News story of secret dinner with Putin is "sick." All G-20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!