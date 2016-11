Normale US-Demokraten ringen um Identität und Zukunft

Donald Trump hat die Republikaner mit seiner feindlichen Übernahme bis zur Unkenntlichkeit hin verändert. Nebenbei stürzte er die Demokratische Partei in eine tiefe Orientierungskrise.

Das bekam gestern auch die langjährige Führerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, zu spüren. Mit Tim Ryan forderte ein junger Abgeordneter aus dem Industriestaat Ohio die ehemalige Speakerin bei der Wahl um die Fraktionsspitze heraus. Ein unerhörter Vorgang, der illustriert, wie nervös Parteifreunde aus dem traditionell «blauen», den Demokraten zugewandten Rostgürtel der USA geworden sind.

Die 76-jährige Nancy Pelosi aus dem ul­traliberalen San Francisco verkörpert für ihre Kritiker die Krise einer Partei, die ihren Rückhalt in den Zentren und bei den intellektuellen Eliten hat.

Die Demokraten suchen nach dem schmerzlichen Verlust der Präsidentschaft sowie den enttäuschend kleinen Zugewinnen in Senat und Repräsentantenhaus nach einem Ausweg aus einer Krise, die so existenziell ist wie die der Republikaner vor deren feindlicher Übernahme durch Donald Trump. Eine nüchterne Bestandesaufnahme zeigt, dass die Demokraten nicht nur in Washington von der Macht ausgegrenzt sind. Inzwischen werden auch fast zwei Drittel aller Bundesstaaten von republikanischen Gouverneuren regiert.

Im Kongress setzte sich mit Pelosi im Repräsentantenhaus und Chuck Schumer im Senat die «alte Garde» bei den Führungswahlen der Demokraten noch einmal durch. Aber bei der Entscheidung über den neuen Generalsekretär der Partei Anfang des Jahres könnte den durch Bernie Sanders’ Revolte bei den Vorwahlen erstarkten Linkspopulisten der Durchbruch gelingen.

Sanders unterstützt die Kandidatur Keith Ellisons, eines Progressiven aus Minnesota, der nebenbei der erste muslimische Kongressabgeordnete ist. Mit ihm konkurrieren der ehemalige Generalsekretär Howard Dean, ebenfalls ein Populist, die Feministin Ilse Hogue und der Vorsitzende der Demokraten in South Carolina Jaime, Harrison.

Sanders wirbt für eine Strategie, die darauf abzielt, in allen 50 Bundesstaaten konkurrieren zu können. Weniger auf Identitätspolitik ausgerichtet und reichen Geldgebern an der Wallstreet oder in Hollywood zugewandt als Menschen, die seiner Rebellion gegen das Partei-Establishment die Energie verliehen.

Clinton repräsentierte das Establishment der Demokraten so sehr wie Jeb Bush das der Republikaner. Dass beide verloren, ist Ausdruck der Unzufriedenheit mit den Verkrustungen, die mit der Politik der Clinton-Bush-Ära in Verbindung gebracht werden.

Die Republikaner haben es insofern einfacher, als sie keine grosse Wahl mehr haben. Donald Trump gibt ihnen die Richtung vor und modelt sie zu einem Klatschverein um. Für die Demokraten kommt es darauf an, eine effektive Opposition gegen den «Trumpismus» auf die Beine zu stellen.

Der ehemalige Arbeitsminister Robert Reich meint, die Partei müsse es sich zur Aufgabe machen, «Millionen von Leuten zu einer Armee von Aktivisten zu machen, die sich friedfertig dem in den Weg stellen, was passieren wird».

ausland@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)