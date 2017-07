Nordkoreas Provokation fordert Trump heraus

Der Zeitpunkt des Raketentests Nordkoreas kann nicht anders denn als Provokation verstanden werden. Nicht zufällig setzte sich das kommunistische Regime gerade am höchsten Nationalfeiertag der Amerikaner über alle Warnungen aus Washington hinweg. Dass Kim Jong-un mit seinen Raketen nun Alaska erreichen kann, bereitet Donald Trump garantiert keinen «Happy ­Independence Day». Im Gegenteil.

Nun steht er vor einem ähnlichen Problem wie Barack Obama, der in Syrien eine «rote Linie» gezogen hatte. Trump hatte im April erklärt, er werde die Entwicklung weit reichender Trägersysteme durch Nordkorea nicht erlauben. Leider hat er weniger Optionen als Obama, der seinerzeit über Russland die Syrer dazu zwang, Chemiewaffenbestände unter internationaler Aufsicht zu zerstören.

In der Krise um Nordkorea gibt es einen solchen Ausweg nicht. China hat wenig Interesse an einer Destabilisierung des Nachbarlands. Trump nahm der Führung in Peking mit seiner Ungeduld jede Motivation, ihren Kurs zu korrigieren. Mit ­seinen Provokationen erwies sich Trump einen Bärendienst. Wenn es um die nationale Souveränität geht, versteht Peking so wenig Spass wie die Amerikaner.

Ohne den chinesischen Hebel sieht sich Trump mit der Provokation am Independence Day in die Ecke gedrängt. Das ist kein guter Platz für einen Narzissten, der wiederholt seine Bereitschaft bewiesen hat, sich nicht an konventionelle ­Normen zu halten. Es ist zu hoffen, dass ihn Berater davon abhalten, den militärischen Konflikt mit Nordkorea zu suchen.

Trump müsste dafür von der «roten ­Linie» zurückschreiten und die bittere Pille schlucken, mit der nuklearen Bedrohung zu leben. Die USA können dieser mit einer Abschreckungsstrategie begegnen, die auch Massenmörder wie Stalin in Schach gehalten hat. Leider gibt es dazu vernünftigerweise keine Alternative. Es sei denn, Trump wolle einen Konflikt mit Zehntausenden Toten riskieren. Mit dem Potenzial einer Eskalation, die Konsequenzen jenseits der koreanischen Halbinsel haben wird. Dazu darf es nicht kommen. (Berner Zeitung)