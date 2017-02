Mit leeren Kassen Steuern senken

Betrug, Verschwendung und Missbrauch – all das will US-Präsident Donald Trump beseitigen. Und er hat versprochen, das Defizit im Staatshaushalt von derzeit 590 Milliarden Dollar in Ordnung zu bringen. Dabei stellte er auch Staatsausgaben für Infrastruktur und Militär in Aussicht. Und er will die Steuern für reiche Investoren senken, die er und seine republikanischen Freunde als Arbeitsplatzschaffer bezeichnen. Damit steht der Präsident vor einem Dilemma.

Temporäre Erholung

Das Budgetbüro des Kongresses (CBO) geht in seiner eben veröffentlichten Vorschau davon aus, dass das US-Defizit in diesem und im nächsten Jahr fallen wird, weil die Wirtschaft anzieht. Aber ab 2018 wird es wieder steigen, auf 601 Milliarden Dollar und darüber hinaus, weil viele ältere Amerikaner in Rente gehen und Gelder aus öffentlichen Kassen beziehen werden.

In die Berechnung des CBO sind die von Trump geplanten Ausgaben und Steuersenkungen noch nicht einbezogen. Sie würden nach Schätzung des CBO rund eine Billion Dollar, also 1000 Milliarden, auf das Defizit draufpacken.

«Die Quelle ölen»

Trump behauptet, seine Agenda mit Rücknahme von Finanz- und Umweltregulierungen und dem Bau von neuen Strassen und Brücken würden das Wirtschaftswachstum in den USA auf 4 Prozent verdoppeln. Und dann müsse die Regierung auch weniger Geld aufnehmen.

Im Gegensatz zum Präsidenten sagt die Notenbank Federal Reserve nur ein Wachstum von 1,8 Prozent für die kommenden Jahre voraus. «Ein ausgeglichener Haushalt ist gut», sagte Trump im TV-Sender Fox News. Aber manchmal müsse man «die Quelle ölen», um die Wirtschaft in Gang zu bringen. «Unser Militär ist wichtiger für mich als ein ausgeglichener Haushalt.»

Der Präsident hat schon jetzt Probleme, skeptische Republikaner im Kongress davon zu überzeugen, dass er mit der Defizitfinanzierung das Defizit verringern kann. Sie hatten sich schon unter Obama gegen höhere Infrastrukturausgaben gewandt.

Linke macht mobil

Die Linke ist schon dabei, eine Kampagne gegen den Plan des Präsidenten vorzubereiten. Sie räumt zwar ein, dass gut gemachte Steuersenkungen das Wachstum ankurbeln können. Aber Ausgabenkürzungen und höheres Defizit könnten vor allem Geringverdiener und ihre Familien treffen.

«Die Republikaner haben seit Ronald Reagan immer die wirtschaftlichen Vorteile von Steuersenkungen für die Reichen übertrieben», sagte Chad Stone, Chefvolkswirt bei der linksorientierten Denkfabrik Center on Budget and Policy Priorities.

Haushaltskrieg droht

Beobachter in Washington sehen schon einen Konflikt zwischen dem Weissen Haus und dem Kongress kommen. Der konservative Wirtschaftsexperte William Beach von der George Mason University sagte: «Da kommt ein grosser Haushaltskrieg auf uns zu, wenn man keinen grossen Plan zur Gegenfinanzierung vorlegt.»

Trump denkt angeblich darüber nach, die staatliche Gesundheitsversicherung Medicaid für Ältere in freiwillige Leistungen umzubauen, die den Bundesstaaten mehr Spielraum geben würden. Diese fordern auch Kürzungen beim staatlich finanzierten öffentlichen Fernsehen, der Kunstförderung und dem Staatsprogramm zur Finanzierung von Pflichtverteidigern vor Gericht.

All das würde aber nur 1 oder 2 Prozent der Gesamtausgaben ausmachen, wie die unparteiische Tax Foundation kürzlich errechnet hat. (Berner Zeitung)