«Mad Dog» wird US-Verteidigungsminister

Der designierte US-Präsident Donald Trump will den früheren General James Mattis zum Verteidigungsminister machen. In einer Rede vor Anhängern in Cincinnati gab Trump am Donnerstag die Nominierung des pensionierten Vier-Sterne-Generals bekannt. «Er ist unser Bester», sagte Trump in der Rede vor mehreren tausend Anhängern.

Mattis war unter anderem im Irak und in Afghanistan im Einsatz. Mattis hat eine mehr als vier Jahrzehnte währende Militärlaufbahn hinter sich. Er war bereits im Golfkrieg Anfang der neunziger Jahre als Kommandeur im Einsatz und führte nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 einen Einsatzverband in Südafghanistan. Während der zweiten US-Invasion im Irak führte Mattis dann im Jahr 2004 die Schlacht um Falludscha an, eine der blutigsten des Krieges. Mattis trägt den Spitznamen «Mad Dog» (verrückter Hund).

Donald Trump nominiert James Mattis. (Video: Youtube/CNN)

Mattis kritisierte Obama

Präsident Barack Obama ernannte Mattis sechs Jahre später zum Oberbefehlshaber des US-Zentralkommandos, das für die Militäreinsätze im gesamten Nahen und Mittleren Osten zuständig ist. Auf diesem Posten koordinierte Mattis auch den US-Truppenabzug aus dem Irak.

Trumps Sohn Donald Jr. hatte einen entsprechenden Bericht auf Twitter veröffentlicht.

Seit seiner Pensionierung war Mattis immer wieder mit Kritik an Obamas Regierung in Erscheinung getreten. So bemängelte er ein zu unentschlossenes Vorgehen gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat, ausserdem zählt er zu den Kritikern des Atomabkommens mit dem Iran.

Mit der Bekanntgabe der Nominierung setzte sich Trump offenbar über den Zeitplan seiner Berater hinweg. «Okay, nun habe ich ein kleines Geheimnis verraten», sagte er vor seinen Anhängern. «Meine Leute da drüben werden jetzt wahrscheinlich sagen: ‹Das hätten Sie nicht tun sollen, Herr Trump.›» Trumps Übergangsteam hatte zuvor verlauten lassen, dass für diese Woche keine neue Nominierungen fürs Kabinett mehr zu erwarten seien. (ij/chk/AFP)