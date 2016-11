Viele Kubaner kennen kein Leben ohne den ewigen Revolutionsführer Fidel Castro. Jetzt ist der Machthaber tot. Die bittere Nachricht erreicht die Kubaner am späten Abend.

Präsident Raúl Castro erscheint im Staatsfernsehen, in olivgrüner Uniform an einem schlichten Schreibtisch. Mit gefasster Stimme gibt er den Tod seines grossen Bruders bekannt. Bereits am Samstag soll die Leiche verbrannt werden, die Beerdigung ist für den 4. Dezember in Santiago de Cuba im Osten der Karibikinsel geplant, wie die Regierung am frühen Samstag mitteilte. Es wurde eine Staatstrauer von neun Tagen angeordnet.

Die meisten Kubaner können sich ein Leben ohne den «Máximo Líder» gar nicht vorstellen. «Alle Kubaner weinen heute Nacht», sagt die 42-jährige Marbelys einem Reporter der Nachrichtenagentur dpa in der Nacht zum Samstag in der Hauptstadt Havanna.

Aura des Unsterblichen

Seit dem Sieg der Revolution 1959 hat Castro die Geschicke der Karibikinsel gelenkt. In seiner Amtszeit trotzte er zehn US-Präsidenten. Angeblich überlebte er mehr als 600 Mordanschläge. Ihn umgab die Aura eines Unsterblichen.

Andererseits sind die Kubaner eigentlich seit zehn Jahren auf diesen Tag vorbereitet. Bereits im Juli 2006 musste Fidel Castro nach einer schweren Darmerkrankung die Macht an seinen jüngeren Bruder Raúl abgeben. Bereits damals sei er am Rande des Todes gewesen, räumte er später ein.

«Fidel hat uns Armen alles gegeben»

«Ich werde 100 Jahre weinen», sagt Digna Maritza in Havanna. «Fidel hat uns Armen alles gegeben.» Junge Leute kommen aus den Clubs und Bars - ungläubige Gesichter. In einer Cafeteria warten die Leute auf weitere Nachrichten. «Es ist eine Tragödie», sagte die 22-jährige Dayan Montalvo zum Tod von Castro. «Wir sind alle mit ihm aufgewachsen. Ich fühle mich richtig verletzt durch die Nachricht, die wir gerade hören».

In Little Havanna in Miami hingegen feiern die Exil-Kubaner den Tod des ihnen verhassten Revolutionsführers. Sie schwenken kubanische Flaggen, skandieren «Er ist gestorben, er ist gestorben» und fahren in hupenden Autokorsos durch die Strassen, wie auf einem Video der US-Zeitung «Miami Herald» zu sehen ist. Einige klopfen mit Löffeln auf Töpfe.

Auch in Havanna gibt es einige Leute, die sich über den Tod des Revolutionsführers freuen. «Gut, dass er tot ist. Jetzt fehlt nur noch der Bruder», sagt Jorge Gonzalez. Der 22-Jährige sagt, er müsse sich prostituieren, um über die Runden zu kommen. «Was wir brauchen, sind Jobs.»

Internationale Linke hingegen verliert Ikone

Die internationale Linke hingegen hat eine Ikone verloren. Venezuelas sozialistischer Regierungschef Nicolás Maduro schreibt auf Twitter: «Fidel hat sich auf den Weg in die Unsterblichkeit jener gemacht, die ihr ganzen Leben kämpfen. Immer bis zum Sieg.»

A 60años de la partida del Granma de México parte Fidel hacia la Inmortalidad de los que luchan toda la Vida...Hasta la Victoria Siempre... pic.twitter.com/wjLS9ngzA5 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 26, 2016

Auch Russlands Präsident Wladimir Putin drückte seine Trauer aus und sagte, Castro stehe für eine ganze Epoche. Frankreichs Präsident François Hollande ehrte den kubanischen Machthaber mit den Worten: «Castro hat die kubanische Revolution verkörpert.». Und auch der ehemalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, kondolidierte und würdigte Castro.

Ecuadors Staatschef Rafael Correa sagte: «Ein Grosser ist von uns gegangen. Fidel ist gestorben. Es lebe Kuba. Es lebe Lateinamerika.» Der salvadorianische Präsident und ehemalige Guerilla-Kommandeur Salvador Sánchez Cerén schreibt: «Fidel wird für immer im Herzen der solidarischen Völker leben, die wir für Gerechtigkeit, Würde und Brüderlichkeit kämpfen.»

«Tief betrübt»

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto twitterte sagt, Castro sei «ein Freund Mexikos» gewesen, der die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage von «Respekt, Dialog und Solidarität» gefördert habe. El Salvadors Staatsoberhaupt Salvador Sánchez Cerén schrieb, er sei «tief betrübt» über den Tod seines Freundes und ewigen Kameraden.

Und auch Indiens Präsident Pranab Mukherjee drückte auf Twitter sein Bedauern aus und nannte Castro einen «Freund Indiens».

Heartfelt condolences on sad demise of Cuba's revolutionary leader, former President & friend of India, Fidel Castro #PresidentMukherjee — President of India (@RashtrapatiBhvn) November 26, 2016

(pat/sda)