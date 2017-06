Helikopter wirft Granaten auf Gericht in Caracas

In Venezuela hat nach Angaben von Präsident Nicolás Maduro ein Polizeihelikopter bei einem «terroristischen Angriff» zwei Granaten auf das Oberste Gericht des Landes abgeworfen. Um die Ordnung wieder herzustellen, habe er die gesamten Streitkräfte mobilisiert, sagte Maduro am Dienstag in einer aus dem Präsidentenpalast Miraflores übertragenen Rede. Die Besatzung des Helikopters werde «sehr bald» gefasst, sagte der Staatschef.

#Venezuela President #Maduro says an armed group has started a coup, with a stolen helicopter used to drop grenades. pic.twitter.com/u80lm61xlR — Kevin Rincon (@KevRincon) 28. Juni 2017

In Venezuela gehen seit April beinahe täglich tausende Menschen auf die Strasse, um den Rücktritt des sozialistischen Staatschefs zu fordern. Bei den Protesten wurden bislang 75 Menschen getötet und mehr als tausend weitere verletzt. Die konservative und rechtsgerichtete Opposition kämpft für eine Amtsenthebung Maduros. Sie macht ihn für die schwere Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land verantwortlich, die zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt hat. (chk/AFP)