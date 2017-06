Geld floss zu Trump statt zu krebskranken Kindern

Der US-Präsident und sein zweiter Sohn Eric Trump (im Bild) haben eine weitere Klage am Hals. Der Anwalt J. Whitfield aus Massachusetts hat beim Staatsanwalt Eric Schneiderman in New York eine Reihe von Anschuldigungen vorgebracht, die unter die Straftatbestände des Betrugs und der Unterschlagung fallen könnten. Das schreibt Occupy Democrats, nachdem zuvor «Forbes» die Stiftung Eric Trumps unter die Lupe genommen und fragwürdige Zahlungen an Golfplätze des Trump-Imperiums aufgedeckt hatte. Die Stiftung wies hohe und steigende Kosten aus für ein Golfturnier, mit dem sie Spenden für ein Spital in Memphis sammelt. Im Spital werden krebskranke Kinder behandelt.

2015 gab Eric Trumps Stiftung laut «Forbes» Ausgaben von 322'000 Dollar für das Turnier an. 2012 hatte sie dafür nur 59'000 Dollar ausgewiesen. Der Event konnte damals einen Spendenbetrag von 2 Millionen einspielen, seither ist das Aufkommen gesunken, schreibt das Magazin. Eine Erklärung für den massiven Anstieg und überhaupt die Höhe der Kosten kann «Forbes» nicht finden. Denn gleichzeitig brüstete sich Eric Trump damit, dass seine Stiftung das Turnier extrem günstig organisieren könne. Die Golfplätze seines Vaters dürfe sie kostenlos nutzen und Dinge wie Getränke seien in der Regel gesponsert.

Golfplätze statt Krebs-Stiftungen

Seit 2011 sind laut dem Bericht mehr als 500'000 Dollar ausserdem an andere Stiftungen weitergeleitet worden. Viele davon seien mit dem Trump-Imperium verbunden, einzelne hätten nichts mit krebskranken Kindern zu tun, seien dafür aber Kunden von Trump-Golfplätzen geworden. Die im Bericht genannten Organisationen verneinen einen Zusammenhang zwischen den Spenden und den Aufträgen an Trump-Firmen. Für «Forbes» ist es nicht zwingend illegal, wenn man Altruismus als Geschäftsstrategie einsetzt, aber zumindest fragwürdig. Für Anwalt Whitfield ist es jedoch Betrug: «Donald und Eric Trump haben Geld genommen, das dem St. Jude Children's Research Hospital versprochen war, und haben es der Trump-Organisation gegeben», sagt er zu «Occupy Democrats».

Fast 200 Kongressmitglieder klagen

Fast 200 Mitglieder des Kongresses haben Donald Trump wegen des Verdachts auf unzulässige Bereicherung im Amt verklagt. Die 196 Mitglieder von Repräsentantenhaus und Senat werfen Trump in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Klageschrift vor, Nutzen aus aus seinem Präsidentenamt für seine privaten Geschäftsinteressen zu ziehen. Es ist bereits die dritte Klage diese Art gegen Trump.

Die Parlamentarier der oppositionellen Demokraten beschuldigen Trump, gegen eine Verfassungsklausel zu verstossen, die es Regierungsmitgliedern verbietet, Geschenke oder Begünstigungen von ausländischen Regierungen ohne vorherige Bewilligung durch den Kongress anzunehmen. Trump habe sich mit seinem Verstoss gegen diese sogenannte Begünstigungsklausel über die Rechte des Kongresses hinweggesetzt, heisst es in der bei einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington eingereichten Klage.

Klausel gegen eigenes finanzielles Interesse

Die Kläger heben hervor, die Klausel solle verhindern, dass hochrangige Regierungsmitglieder «durch ausländischen Einfluss korrumpiert werden oder ihr eigenes finanzielles Interesse über das nationale Interesse zu stellen». Als Beispiele für eine unzulässige Verquickung von Präsidentenamt und privaten Geschäftsinteressen führen die Parlamentarier unter anderem die vorläufige Lizenzierung von 40 Trump-Marken in China in den Monaten seit Trumps Amtsantritt an.

Genannt wird auch die Vermietung von Räumlichkeiten im New Yorker Trump Tower an die chinesische Staatsbank ICBC und die Tourismusbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate. Ein weiteres in der Klage genanntes Beispiel ist das in Nähe des Weissen Hauses gelegene Trump International Hotel, das bei ausländischen Regierungsmitgliedern grosse Beliebtheit geniesst.

Absicht, sich einzuschmeicheln

Die Kläger verweisen auf Medienberichte, wonach Diplomaten aus dem Nahen Osten und Asien in dem Hotel mit der Absicht übernachten, sich beim US-Präsidenten einzuschmeicheln. Das Trump International Hotel richte sich in seinem Marketing auch gezielt an die «diplomatische Gemeinde».

Eine ähnliche Klage gegen Trump war bereits zu Beginn dieser Woche von den Generalstaatsanwälten des Bundesstaats Maryland und des Hauptstadtbezirks District of Columbia sowie im Januar von einer Nichtregierungsorganisation eingereicht worden. Trump hatte seine Unternehmen nach seinem Amtsantritt nicht verkauft oder einem unabhängigen Vermögensverwalter unterstellt, sondern lediglich die Tagesgeschäfte an seine beiden erwachsenen Söhne übertragen. (oli/AFP)