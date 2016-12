Ex-General soll Trumps Verteidigungsminister werden

Der designierte US-Präsident Donald Trump soll einen weiteren Personalentscheid für seine Regierung gefällt haben: Ex-General James Mattis soll das Verteidigungsministerium übernehmen. Das berichtet die «Washington Post» unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld von Trump.

Offiziell wird Trump den Posten aber wohl erst nächste Woche besetzen. Trumps Sprecher Jason Miller schrieb auf Twitter, es sei noch keine Entscheidung gefallen.

No decision has been made yet with regard to Secretary of Defense. #TrumpTransition