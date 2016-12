Ein «verrückter Hund» für das Pentagon

Mit manchen seiner bisherigen Nominierungen hat Donald Trump geradezu für Entsetzen unter seinen Kritikern gesorgt – so hat er einige hochumstrittene Ultrakonservative in sein Regierungsteam geholt. Ein vergleichbarer Wirbel ist nach der jüngsten Personalentscheidung des designierten US-Präsidenten nicht zu erwarten: Der designierte Verteidigungsminister James Mattis ist ein pensionierter Vier-Sterne-General, der aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Schlachtfeld, seines energischen Kommandostils und immensen Know-hows in der Kriegsführung parteiübergreifend Respekt geniesst.

In der Truppe hat der 66-jährige mit dem Spitznamen «Mad Dog» (verrückter Hund) einen geradezu legendären Ruf. Auch Trump, der selber nie in der Armee gedient hat, zeigte sich nach einem Treffen mit Mattis schwer beeindruckt: «Ein wahrer Generals-General!», schwärmte er.

Mattis spricht gerne Klartext

Allerdings kann Trump nicht unbedingt erwarten, dass sein Mann für das Pentagon mit ihm immer konform gehen wird. Zwar ist auch Mattis ein Hardliner: Mit Trump stimmt der hochdekorierte Marineinfanterist etwa in seiner scharfen Kritik am Atom-Deal mit dem Iran überein. Doch während der gewählte Präsident offenbar eine rasche Verbesserung des Verhältnisses zu Moskau anpeilt, hat Mattis gewarnt, dass der russische Präsident Wladimir Putin «die Nato brechen» wolle.

Die Ernennung von Mattis könnte also dazu beitragen, die Nerven mancher Trump-Kritiker zumindest etwas zu beruhigen – zumal der General keine Scheu haben dürfte, dem künftigen Präsidenten kontra zu geben, wenn er es für angebracht hält. Mattis ist dafür bekannt, dass er gerne Klartext redet.

Unverheirateter «Kriegermönch»

Dabei hat seine mitunter drastische Wortwahl seiner Reputation nicht geschadet. Seinen Soldaten im Irak etwa gab Mattis die Anweisung: «Seid höflich, seid professionell, aber habt einen Plan dafür, jeden zu töten, dem Ihr begegnet.»

Mattis, der aus dem Nordwestküstenstaat Washington stammt, war nie verheiratet und hat keine Kinder – weshalb er auch den Beinamen «Kriegermönch» trägt. Einen grossen Teil seiner Freizeit hat er über die Jahre darauf verwendet, das Kriegshandwerk auch theoretisch zu erlernen – gerne erzählt er etwa von seinen vielfältigen Lektüren zur Militärgeschichte.

Mattis blickt auf eine 44-jährige Laufbahn in den Streitkräften zurück. Während des ersten Golfkriegs Anfang der neunziger Jahre kommandierte er ein Bataillon der Marineinfanterie, nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 einen Einsatzverband in Südafghanistan. Während der zweiten US-Invasion im Irak führte Mattis dann im Jahr 2004 die Schlacht um Falludscha an, eine der blutigsten des Krieges.

Kritik an Obama-Regierung

Sechs Jahre später wurde Mattis von Präsident Barack Obama zum Oberbefehlshaber des US-Zentralkommandos ernannt, das für die Militäreinsätze im gesamten Nahen und Mittleren Osten zuständig ist. Auf diesem Posten koordinierte er unter anderem den US-Truppenabzug aus dem Irak. Als Obama ihn nach drei Jahren abberief, gab es Spekulationen, dass die Kritik des Generals an der Annäherungspolitik gegenüber Teheran der Auslöser gewesen sein könnte.

Seit seiner Pensionierung ist Mattis immer wieder mit Kritik an der Obama-Regierung in Erscheinung getreten. So bemängelte er unter anderem ein zu unentschlossenes Vorgehen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Seine Kritik am scheidenden Präsidenten dürfte einer der Gründe sein, warum Mattis bei Trump so hoch im Kurs steht.

Dass ein hochrangiger Militär wie er an die Spitze des Pentagon tritt, hat es übrigens schon lange nicht mehr gegeben – zuletzt war dies George Marshall zu Beginn der 50er Jahre. Mattis braucht für den Job auch eine Sondererlaubnis des Kongresses, denn eigentlich darf ein Verteidigungsminister seit mindestens sieben Jahren nicht mehr in der Armee gedient haben. Angesichts seiner guten Reputation dürfte Mattis jedoch keine Probleme haben, diese Erlaubnis zu bekommen. (chk/AFP)