Ein Ende des Schweigens

Ihre Tochter sei wie jeden Morgen aus dem Haus gegangen, berichtet Rut Montenegro in ei­nem Video, das ecuadorianische Frauenrechtlerinnen in sozialen Netzwerken verbreitet haben. «Sie ging zur Schule – voller Träume und Hoffnungen. Am nächsten Tag fand ich sie tot.» Vor rund vier Monaten wurde die Jugendliche in der Schule mutmasslich ermordet.

Das Schicksal der Schülerin ist kein Einzelfall. Schläge, Vergewaltigungen und brutaler Mord – Gewalt gegen Frauen ist in ganz Lateinamerika ein Problem. Allein in Ecuador habe es in den vergangenen zwei Jahren rund 300 Fälle von Gewalt gegen Frauen gegeben, heisst es in einer Statistik, die sich auf lokale Medien stützt. Angefangen von Mobbing bis hin zu Mord in 150 Fällen.

In Honduras ist die Lage für Frauen besonders schlimm

Nach Angaben der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik werden täglich mindestens zwölf Frauen in der Region getötet. 2014 gab es laut einer Studie des regionalen Observatoriums für Geschlechter­gerechtigkeit 2089 Frauenmorde. Honduras führt die Gewaltstatistik mit 531 Morden an. ­Brasilien wurde in dieser Studie nicht erfasst, steht aber gemäss Welt­gesundheitsorganisation auf Platz fünf der gewalttätigsten Länder für Frauen. Im Jahr 2013 wurden in Brasilien mehr als 4700 Frauen getötet.

«Wir wollen den Pakt des Schweigens brechen.»



Aktivistin Rosa Ortega

Frauenrechtlerinnen wollen die alltägliche Gewalt in den zumeist patriarchalischen Gesellschaften nicht mehr einfach hinnehmen. Mit zahlreichen Aktionen zum heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen machen sie auf die Situation aufmerksam. «Wir wollen den Pakt des Schweigens brechen», sagt Rosa Ortega, eine der Aktivistinnen in Ecuador und Mitorgani­satorin des Protestmarsches am Wochenende.

Aus Angst und Scham werden Delikte verschwiegen

Lange Zeit galt das Thema Gewalt gegen Frauen als Tabu. Aus Angst und Scham werden bis heute zahlreiche Delikte wie häusliche Gewalt und Vergewaltigungen verschwiegen. Nach Angaben des brasilianischen Forums für öffentliche Sicherheit werden beispielsweise nur 35 Prozent aller Vergewaltigungen angezeigt.

Doch mit der Bewegung «Ni una menos» – «Nicht eine we­niger» – hat nach Einschätzung der Gleichberechtigungsbeauftragten Estela Diaz ein Umdenken eingesetzt. Die Protestbe­wegung formierte sich vor knapp anderthalb Jahren in Argentinien als Antwort auf brutale Frauenmorde. Frauenrechtlerinnen aus vielen Ländern Lateinamerikas solidarisierten sich, organisieren sich seitdem in sozialen Netzwerken unter dem Motto «#Vivas nos queremos» – «Lebend wollen wir uns». Zuletzt gingen im Oktober Zehntausende Menschen in Argentinien auf die Strasse, nachdem eine 16-Jährige an den Folgen einer brutalen Vergewaltigung gestorben war.

Viele Gewalttaten werden nicht aufgeklärt

Sechzehn Länder der Region haben den Femizid, also die gezielte Tötung von Frauen, als eigenen Straftatbestand gesetzlich ver­ankert. In Ecuador war das 2014 der Fall. Ein Fortschritt, findet Rosa Ortega, kritisiert allerdings gleichzeitig, dass es keinen umfassenden nationalen Plan gegen Gewalt an Frauen gebe. Zudem sei die Justiz überlastet.

«Bis jetzt haben Behörden und Staatsanwaltschaft keine Antwort.»



Rut Montenegro Mutter eines Opfers

Frauenrechtlerinnen in Peru klagten bei Protesten im Sommer die Gleichgültigkeit der Justiz an. Die Frauen kämpfen gegen Straflosigkeit, für eine Entschädigung der Angehörigen. Viele Fälle werden gar nicht aufgeklärt.

In Ecuador will Rut Montene­gro, Mutter der toten Schülerin, wissen, was wirklich mit ihrer Tochter passiert ist. «Bis jetzt haben Behörden und Staatsanwaltschaft keine Antwort. Und die Schule weist jede Verantwortung von sich», sagt sie.

(Berner Zeitung)