ETH-Forscherin reicht Klage gegen Trump ein

Trotz gültigen US-Visums wurde die iranische Biologin und ETH-Lausanne-Forscherin Samira Asgari von der Swiss nicht nach Boston geflogen. Mit gutem Grund, wie sich jetzt zeigt: Mit gutem Grund, wie sich jetzt zeigt: Gegen die Schweizer Fluggesellschaft wäre eine Busse von 50'000 Dollar ausgesprochen worden.

Ein US-Beamter sprach gegenüber Asgari persönlich einen Einreisebann aus, als diese am letzten Samstag von Frankfurt aus versuchte, nach Boston zu fliegen. Auch der zweite Versuch ab Zürich vom Dienstag mit Swiss blieb erfolglos. Die Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA erteilte keine Bewilligung.

Nun hat Asgari eine Klage gegen Donald Trump, Customs and Border Protection sowie gegen Homeland Security eingereicht, wie der «Boston Globe» berichtet. Sie sei dabei nicht die Einzige. Seit der Einführung des Dekrets häufen sich die Klagen von Passagieren, denen die Einreise verweigert wurde.

Samira Asgari durfte trotz gültigem Visum nicht nach Boston reisen.

Despite the Federal Court restraining order @FlySWISS & @lufthansa told me Iranians still can't fly to Boston. @ACLU_Mass is this legal? — Samira Asgari (@samsam_86) 30. Januar 2017

Bei der Dokumentenkontrolle am Gate werden laut Swiss die Daten mit den amerikanischen Behörden abgestimmt. Diese würden dann angeben, ob der Passagier in die USA reisen könne oder nicht. «Es ist bekannt, dass den Fluggesellschaften eine Busse auferlegt wird, wenn sie sich nicht an die Anweisungen der amerikanischen Behörden halten», sagt Swiss-Sprecherin Karin Müller. Zudem wäre Swiss in so einem Fall verantwortlich dafür, die Person wieder zurück in die Schweiz zu fliegen.

Harvard-Universität wartet auf Asgari

Die 30-jährige Iranerin forscht seit fünf Jahren als Bioinformatikerin an der EPFL in Lausanne. Sie hat für ihre Arbeit bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Sie wollte an der Medical School der Harvard-Universität in Boston forschen.

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Februar 2017

US-Präsident Donald Trump sprach ein Einreiseverbot für alle Bürger aus sieben muslimischen Ländern aus.

Samira Asgari im Interview mit dem US-Sender CNBC. Quelle: Youtube

In einer früheren Version dieses Artikels stand, die USA hätten dem Swiss-Flug die Landeerlaubnis nicht erteilt. Das hatte das Magazin «Politico» berichtet. Die Swiss dementierte das später gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet. Sprecherin Karin Müller antwortete auf die Frage, ob der Swiss die Landeerlaubnis entzogen worden wäre, wenn Asgari im Flugzeug gesessen hätte: «Swiss hat keine Drohung von den US-Behörden erhalten». (chk)